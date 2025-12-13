फुटबॉल पटू मेस्सीच्या कार्यक्रमासाठी पोलिसांकडून खबरदारी
फुटबॉलपटू मेस्सीच्या कार्यक्रमासाठी पोलिसांकडून खबरदारी
मुंबई, ता. १३ : लोकप्रिय आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सीच्या उपस्थितीत कोलकाता येथे घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती मुंबईत घडू नये, या उद्देशाने पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तासह आवश्यक त्या उपाययोजना केल्याचा दावा शनिवारी (ता. १३) केला.
मेस्सी भारत दौऱ्यावर आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोलकाता येथील सॉल्ट लेक स्टेडियमवर त्याच्या उपस्थितीत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी पश्चिम बंगालमधील हजारो चाहत्यांनी मेस्सीला पाहण्यासाठी या कार्यक्रमाची महागडी तिकिटे काढली. मेस्सीची झलक पाहण्यासाठी आतुर असलेल्या या चाहत्यांचा मात्र भ्रमनीरास झाला. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मेस्सीभोवती पोलिस, सुरक्षा रक्षकांचे कडे होतेच, मात्र राजकीय पुढाऱ्यांनीही त्याला गराडा घातल्याने स्टेडियममध्ये उपस्थित चाहत्यांना मेस्सी दिसत नव्हता. अस्वस्थ झालेल्या चाहत्यांनी खुर्च्यांसह मिळेल ती वस्तू स्टेडियममध्ये भिरकावली. परिणामी या कार्यक्रमांतर्गत मेस्सीची स्टेडियमभोवती फेरीही रद्द केली गेली. अवघ्या २० ते २२ मिनिटांत हा कार्यक्रम आटोपता घ्यावा लागला. आता रविवारी (ता. १४) वानखेडे स्टेडियमवर असाच कार्यक्रम पार पडणार आहे. पोलिसांनी मेस्सीसोबत या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रत्येकाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बंदोबस्त आणि अन्य उपाययोजनांचे नियोजन केले होते, मात्र कोलकाता येथे घडलेली घटना पाहता पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला. तसेच अधिकच्या उपाययोजनाही केल्या. दरम्यान, मेस्सीच्या वानखेडे येथील कार्यक्रम सुरळीत पार पडावा, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली असून, पुरेसा बंदोबस्त नेमला आहे, अशी प्रतिक्रिया सह पोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांनी दिली.
