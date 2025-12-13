६७ लाखांचे गॅस सिलिंडर जप्त
मुंबई, ता. १३ : डोंबिवली पूर्व परिसरात मुरारबाग कंपाउंड येथे नियंत्रक शिधावाटप आणि संचालक नागरी पुरवठा (मुंबई) खात्याच्या भरारी पथकाने मोठी कारवाई करून अवैधरीत्या साठवलेले ६७ लाख १४ हजार रुपयांचे गॅस सिलिंडर जप्त केले.
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनियंत्रक शिधावाटप (अंमलबजावणी) गणेश बेल्लाळे यांच्या फिरत्या पथकाने ही कारवाई केली. गॅस सिलिंडरची अवैध साठवणूक करणारा ट्रक तसेच भरलेले आणि रिकामे सिलिंडरही पथकाने ताब्यात घेतले. या कारवाईत पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तसेच संबंधित गॅस एजन्सीच्या मालकांवरही मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. या कारवाईत भरारी पथकातील निरीक्षक रामराजे भोसले, चंद्रकांत कांबळे, राजेश सुरते, विकास नागदिवे, देवानंद थोरवे, रवींद्र राठोड, पवन कुंभाले तसेच डोंबिवली कार्यालयातील शिधावाटप अधिकारी दीपक डोळस, संदीप चौधरी, रजिक शेख, संतोष संसारे यांनी ही कारवाई केली.
