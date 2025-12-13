साताऱ्यातील एमडी कारखाना उद्धस्त
भर शेतात अमली पदार्थाचे उत्पादन
मुंबई गुन्हे शाखेची साताऱ्यात कारवाई, ११५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः साताऱ्याच्या जावळी तालुक्यातील सावरी गावातील एका शेतात छापेमारी करीत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने एमडी (मेफेड्रॉन) या अमली पदार्थाचा कारखाना उद्धस्त केला. हा कारखाना चालविणाऱ्या विशाल मोरेसह त्याच्या सहा साथीदारांना गुन्हे शाखेने बेड्या ठोकल्या. गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबई, पुणे, साताऱ्यात सुरू असलेल्या या कारवाईत गुन्हे शाखेने एकूण ११५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला.
गुन्हे शाखेचे उपायुक्त राजतिलक रोशन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ९ डिसेंबर रोजी मुलुंड परिसरात दोन व्यक्तींना १३७ ग्रॅम एमडीसह अटक करण्यात आली. या दोघांकडे चौकशी केली असता, विशाल मोरे आणि अन्य आरोपींची नावे पुढे आली. त्यानुसार प्रभारी पोलिस निरीक्षक आत्माजी सावंत यांच्या मार्गदर्शनात निरीक्षक अरुण थोरात, सहाय्यक निरीक्षक श्रीकांत कारकर, सुहास खरमाटे, अमोल माळी, रामदास कदम, उपनिरीक्षक स्वप्नील काळे, महेश शेलार व पथकाने विशाल मोरे यास पुण्यातून, तर त्याच्या साथीदारास ठाण्यातून ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत मोरेने सावरी गावातील एका शेतघरात एमडीचे उत्पादन करीत असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार पथकाने तेथे छापा घालून हा कारखाना उद्धस्त केला. या कारवाईत अटक करण्यात आलेल्या सात आरोपींना रविवारी (ता. १४) मुंबईत आणले जाईल. आरोपींमध्ये कारखान्यात काम करणारे पश्चिम बंगाल, आसाम राज्यातील मजूर, तंत्रज्ञ, अमली पदार्थ वाहून नेणाऱ्यांसह विक्रेत्यांचा समावेश आहे. या कारखान्यास आर्थिक सहकार्य करणारे, कारखान्यात तयार झालेले अमली पदार्थ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात विकणाऱ्यांच्या साखळीबाबत त्यांच्याकडे चौकशी केली जाईल, असे गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
---
राजकीय नेत्याच्या निकटवर्तीयाचा सहभाग?
दरम्यान, या कारवाईत राज्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याचा निकटवर्तीय, नातेवाईक सहभागी असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला; मात्र गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा दावा फेटाळून लावला.
