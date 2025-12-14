म्हाडाच्या माध्यमातून मिळणार भाड्याची घरे!
भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करणार; १७ कंपन्या इच्छुक, लवकरच निविदा निघणार
मुंबई, ता. १४ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्यांना सहजपणे भाड्याची घरे मिळावीत, यासाठी म्हाडाने कंबर कसली आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशनानुसार म्हाडा भाडेतत्त्वावरील घरांचे धोरण तयार करत आहे. त्याचबरोबर आता त्यांनी भाडेतत्त्वावर घर घेता यावे, यासाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची कार्यावाही सुरू केली आहे. त्यामुळे गरजूंना लवकरच म्हाडाच्या माध्यमातून भाड्याची घरे मिळू शकणार आहेत.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई घर खरेदी करणे खिशाला परवडत नाही. तसेच अनेकदा नोकरदार, विद्यार्थ्यांना घर विकत घेणे शक्य नसल्याने त्यांच्याकडून भाड्याच्या घरांना पसंती दिली जाते, मात्र अनेकदा भाड्याचे घर मिळवणे कठीण असते. तसेच केंद्र सरकारच्या नियोजनानुसार मुंबईसह एमएमआरमध्ये ग्रोथ हब उभारले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात येथे मोठ्या प्रमाणात भाड्याच्या घरांना मागणी असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार म्हाडाच्या माध्यमातून रेंटल हौसिंग पाॅलिसी तयार करत आहे. त्याच जोडीला आता भाड्याने घरे घेता यावीत, त्याबाबतची उलब्धता, किती भाडे आहे, घर कोणाचे आहे, किती कालावधीसाठी भाड्याने मिळणार आदी माहिती सहजपणे उपलब्ध व्हावी म्हणून म्हाडा स्वतंत्र पोर्टल तयार करणार आहे. त्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या स्वारस्य निविदेला (ईओआय) १७ कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. तसेच कशा स्वरूपाचे पोर्टल असेल याबाबतचे सादरीकरण करण्यासाठी त्यांनी १५ दिवसांची मुदत मागितली असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सहा महिन्यांत पोर्टल तयार होणार
भाडेतत्त्वावर घरे घेता यावीत, यासाठी म्हाडाकडून पोर्टल तयार करण्यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जाणार आहेत. त्यानुसार सध्या स्वारस्य दाखवलेल्या १७ कंपन्यांपैकी ज्यांची निविदा योग्य असेल, त्यांना काम दिले जाणार आहे. त्यानंतर जास्तीत जास्त सहा महिन्यांत पोर्टल तयार करून म्हाडाला सुपूर्द करावे लागणार आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर घर घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
कायदेशीर संरक्षण
सध्या भाडेतत्त्वावर घरे देताना किंवा घेताना एजंट मध्यस्थ म्हणून काम करतो. त्याच्यावर विश्वास ठेवूनच सर्व व्यवहार करावे लागत असून, त्या बदल्यात त्यांना कमिशन द्यावे लागते, मात्र कोणतेच कायदेशीर संरक्षण किंवा जबाबदारी नसते. त्यामुळे अनेकदा वाद होतात, मात्र म्हाडाच्या रेंटल पोर्टलच्या माध्यमातून घर भाड्याने दिल्यास किंवा घेतल्यास त्याला कायदेशीरदृष्ट्या संरक्षण असणार आहे. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंच्या हक्काला बाधा येणार नाही.
