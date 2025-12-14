दृष्टिहीनांना संगणक साक्षर करणे गरजेचे : तान्या बलसारा
दृष्टिहीन तरुणांना संगणक साक्षर करणे गरजेचे : तान्या बलसारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता . १४ : संगणक साक्षरते इतके सक्षम करणारे, सशक्त करणारे आणि मुक्त करणारे दुसरे काहीच नाही. एकदा तुम्ही संगणक साक्षर झालात की तुम्ही दृष्टी असलेल्या व्यक्ती इतकेच सक्रिय होता. आजच्या संगणकांमुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे दृष्टिहीन नागरिकांना संगणक साक्षर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत तान्या संगणक केंद्राच्या संस्थापक तान्या बलसारा यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी सांगितले की, ‘स्वतः दृष्टिहीन असून, मी वैयक्तिकरीत्या ३०० दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर बनवून सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या मिळविण्यास सक्षम केले आहे. सर्वांनी किमान एका तरुण दृष्टिहीन व्यक्तीला संगणक शिक्षणाची ओळख करून द्यावी . संगणक साक्षरतेमुळे त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात झालेला बदल त्यांनी अनुभवला असून, भारतातील सर्व ८८ लाख दृष्टिहीन नागरिक संगणक साक्षर व्हावेत, हेच आपले स्वप्न आहे.’ त्यानंतर बोलताना प्रमुख पाहुणे एका खासगी कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या प्रिथम सुंकवली यांनी आपल्या प्रवासाचा सार सांगताना दृष्टिहीनांना अपंगत्वाला फार मोठे मानू नका, ठोस ध्येये ठरवा आणि ती साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असा संदेश दिला. मॅडिसन वर्ल्डचे अध्यक्ष सॅम बलसारा म्हणाले, ‘भारतामध्ये दृष्टिहीनांसाठी संगणक साक्षरतेचा प्रसार हा उपक्रम राबविताना आनंद होत आहे. तान्या संगणक साक्षर झाल्यानंतर तिच्यात झालेला बदल आणि तिच्या विद्यार्थ्यांमधील परिवर्तन पाहून मला खात्री पटली आहे की, दृष्टिहीनांसाठी संगणक साक्षरता हेच सर्वाधिक मुक्त करणारे पाऊल आहे जे कोणीही किंवा सरकार करू शकते.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.