सर्वसमावेशक धोरणाबाबत कार्यवाही सुरू
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची माहिती
नागपूर, ता. १४ ः राज्यात सध्या १४९ रात्रशाळा सुरू आहेत. या शाळांबाबतच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून धोरण ठरवण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य ज. मो. अभ्यंकर यांनी रात्रशाळांच्या समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला. मंत्री दादा भुसे म्हणाले, राज्यातील १४९ शाळांतून सध्या ५४४ शिक्षक कार्यरत यापैकी २००हून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. रात्रशाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी होत असली तरी शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण तितकेच आहे. राज्यातील रात्रशाळांत सध्या एकूण १६ हजार ५२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांतील विद्यार्थी संख्या, त्यासाठी आवश्यक शिक्षक, दुबार शिक्षक आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदींबाबत सविस्तर चर्चा करून याबाबतचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली.
---
‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेचे पडसाद
‘सकाळ’ने ‘रात्रशाळा अंधारात’ या नावाने नुकतीच वृत्तमालिका चालवली होती. या मालिकेचे पडसाद या चर्चेदरम्यान उमटले. कष्टकरी कामगार वर्गांच्या मुलांना शिक्षणाचे दरवाजे खुल्या करणाऱ्या या रात्रशाळा टिकल्या पाहिजेत. त्यामुळे सरकारने सकारात्मक विचार करून या रात्रशाळांसंदर्भातील संच मान्यता आणि पटसंख्येची अट शिथिल करावी, अशी मागणी या वेळी शिक्षक आमदार अभ्यंकर यांनी केली.
