सातारा अमलीपदार्थ प्रकरण
---
आरोपींना १९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः साताऱ्यातील एका शेतात एमडी या अमली पदार्थाचा कारखाना उद्ध्वस्त केल्यानंतर या प्रकरणातील अटक झालेल्या सात आरोपींना दंडाधिकारी न्यायालयाने १९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या आरोपींना गुन्हे शाखेने रविवारी न्यायालयात हजर केले होते.
गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने साताऱ्याच्या जावळी तालुक्यातील सावरी गावात ही कारवाई केली होती. गावातील एका शेतघरात आरोपी विशाल मोरे आणि त्याचे साथीदार एमडी उत्पादन घेत होते. या कारखान्यात तयार झालेला अमली पदार्थ मुंबईत विकण्यासाठी आलेल्या दोघांना ९ डिसेंबर रोजी मुलुंड येथून अटक करण्यात आली. त्याच्या चौकशीतून पोलिस या कारखान्यापर्यंत पोहोचले. एमडीचे उत्पादन घेतल्या जाणारी जमीन गोविंद बाबाजी सिंदकर यांच्या मालकीची असून, ती गावातील ओमकार दिघे या व्यक्तीच्या मध्यस्थीने सद्दाम नजर अब्बास सय्यद या व्यक्तीस भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती, अशी माहिती गुन्हे शाखेने दिली आहे.
