पीएमजीपी वसाहतीमधील रहिवाशांना मिळणार मोठी घरे
मागणीचा म्हाडाकडून सकारात्मक विचार सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : जोगेश्वरी पूर्वेतील पीएमजीपी वसाहतीमध्ये मोठी घरे असणाऱ्या रहिवाशांना तुलनेने मोठी घरे मिळणार आहेत. म्हाडाने त्यांना ४८४ चौरस फुटांची घरे देण्याचे जाहीर केले आहे, मात्र ज्यांची मोठी घरे आहेत, त्यांनी नाराजी व्यक्त करत ६७५ चौरस फुटांची घरे देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत म्हडाने संबंधितांना मोठी घरे कशी देता येतील याबाबत विचार सुरू केला असून, संबंधित विभागाला त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे मोठी घरे असलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळू शकणार आहे.
१९९० च्या दशकात पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहत उभारली असून, त्यामध्ये चार मजली १७ इमारती आहेत. त्यानुसार ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळे आहेत. दरम्यान, निवासी गाळ्यांमध्ये ९४२ सदनिकांपैकी २० सदनिका तुलनेने मोठ्या आहेत. त्यानुसार लहान सदनिका असलेल्यांना ४४८ चौरस फुटांचे तर मोठ्या सदनिका असलेल्यांना ४८४ चौरस फुटांच्या सदनिका दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान, संबंधित २० सदनिकाधारक रहिवाशांनी मोठ्या सदनिका मिळाव्यात, अशी मागणी म्हाडाकडे केली होती. त्यानुसार म्हाडा संबंधितांना मोठ्या सदनिका देण्याबाबत सकारात्मक आहे. तसेच नव्याने उभा राहणाऱ्या इमारतींच्या तळमजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था करता येईल का, त्या अनुषंगाने नव्याने आराखडा तयार केला जाणार आहे. तो रहिवाशांपुढे ठेवला जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, या वसाहतीच पुनर्वसन व विक्री घटकाचे बांधकाम करण्यासाठी म्हाडाने ईपीसी कंत्राटदार म्हणून बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. सदरच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला हजारो घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
१३५-१८० चौरस फुटांचे व्यावसायिक गाळे
पीएमजीपी वसाहतीमध्ये निवासी सदनिकांबरोबरच ४२ व्यावसायिक गाळे आहेत. त्यांना १३५-१८० चौरस फुटांची दुकाने दिली जाणर आहेत. त्याबाबत म्हाडाने आधीच निर्णय घेतला आहे.
