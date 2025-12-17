कुंद्रा दाम्पत्यावर फसवणुकीचे कलम
कुंद्रा दाम्पत्यावर
फसवणुकीचे कलम
मुंबई, ता. १७ ः व्यावसायिकाला तब्बल ६०.४८ कोटी रुपयांना फसवल्याच्या आरोपात आर्थिक गुन्हे शाखेने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि पती राज कुंद्रा यांच्याविरोधातील गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम ४२० जोडले आहे. या कलमान्वये नोंद गुन्हा सिद्ध झाल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
जुहूला राहणारे आणि लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस या खासगी वित्त संस्थेचे (एनबीएफसी) संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने शिल्पा, राज कुंद्रा यांच्याविरोधात कलम ४०३, ४०६नुसार गुन्हा नोंदवला होता. तपासादरम्यान ठोस पुरावे हाती लागल्यानंतर फसवणुकीचे कलम जोडल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
