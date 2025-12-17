परीक्षेला बसवला डमी विद्यार्थी
परीक्षेला बसवला डमी विद्यार्थी
बोरिवलीत पेपर फोडण्याचा प्रयत्न
मुंबई, ता. १७ ः गणित अध्यापक मंडळाच्या गणित प्रभुत्व परीक्षेत डमी विद्यार्थी बसवून त्याच्याकरवी पेपर फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बोरिवली येथील एका केंद्रावर उघडकीस आला. विशेष म्हणजे, खासगी शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षिकेने हा उपद्व्याप केल्याचे तपासात उघड झाले. पोलिसांनी या शिक्षिकेसह १४ वर्षीय विद्यार्थ्याविरोधात गुन्हा नोंदवला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोराईतील शाळेत १४ डिसेंबरला दुपारी १२ ते २ या वेळेत गणित प्रभुत्व परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला पाचवी, सातवी आणि आठवीचे १३९ विद्यार्थी उपस्थित होते. या केंद्रावरील एक विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका घेऊन वारंवार लघवीचे निमित्त करून वर्गाबाहेर जात असल्याचे पर्यवेक्षिकेच्या लक्षात आले. पर्यवेक्षिकेने याबाबत मुख्याध्यापकांना सांगितले. या विद्यार्थ्याची झाडाझडती घेतली असता त्याच्याकडे मोबाईल आढळला. मोबाईल तपासणीत त्याने प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपला पाठविल्याचे स्पष्ट झाले. प्राथमिक चौकशीत हा विद्यार्थी अन्य एका विद्यार्थ्याच्या नावे परीक्षा देत होता, ही बाब उघड झाली. ही कृती खासगी शिकवणीत गणित विषय शिकवणाऱ्या शिक्षिका दिव्या सरैया यांच्या सूचनेवरून केल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले.
