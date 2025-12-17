प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून परीक्षा शुल्कात वाढ
प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून परीक्षा शुल्कात वाढ
मुंबई, ता. १७ : महाराष्ट्र प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने (एआरए) २०२६-२७ या वर्षासाठी एमएचटी-सीईटीसह विविध प्रवेश परीक्षांच्या शुल्कात वाढ केली आहे. इथून पुढे, दरवर्षी या शुल्कात १० टक्के वाढ केली जाणार आहे. यासाठीची शिफारस प्राधिकरणाने राज्य सरकारला केली आहे. विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या आर्थिक नियोजनातील तूट कमी करणे आणि प्रवेश प्रक्रियेमध्ये ‘अपार’ / आधार कार्डाचे एकत्रीकरण सुलभ करणे, हा या शुल्क दरवाढीचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच, या निर्णयातून राज्यातील उमेदवारांसाठी जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध व्हाव्यात, असा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यात सुरू असलेल्या नियमात सर्व फेऱ्यांसाठी उमेदवारांना सध्या १,००० रुपये शुल्क आकारले जाते, आता नवीन होणाऱ्या प्रस्तावित बदलांमध्ये आता शेवटच्या आणि त्याआधीच्या फेरीत मिळालेल्या जागेवर दावा सांगण्यासाठी उमेदवारांना अनुक्रमे ५,००० रुपये आणि १०,००० रुपये मोजावे लागू शकतात. तसेच, इतर अभ्यासक्रमांपैकी उच्च शिक्षण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी (कायदा, शिक्षक प्रशिक्षण) हे शुल्क १,००० रुपयांवरून २,००० रुपये (दुप्पट) करण्यात आले आहे.
प्राधिकरणाने शुल्कात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस केली असून, यात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी आधीच्या फेरीत मिळालेली जागा राखून ठेवून पुढील फेरीत बॅटरमेंट जागेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांच्या ‘सीट एक्सेप्टन्स’ शुल्कात मोठी वाढ करण्यात यावी, असे सूचित केले.
