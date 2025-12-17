सातारा कारवाईवरून गुन्हे शाखेचा खुलासा
सातारा कारवाईवरून
गुन्हे शाखेचा खुलासा
मुंबई, ता. १७ : जावळी तालुक्यातील सावरी गावात एमडी अमली पदार्थ तयार करण्याचा कारखाना उद्ध्वस्त केल्यानंतर राजकीय पटलावर झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांनंतर गुन्हे शाखेने बुधवारी खुलासा केला आहे. तपासात दरेगावचे सरपंच रणजित शिंदे यांचा सहभाग निदर्शनास आलेला नाही. कारखान्यावर कारवाईदरम्यान उल्लेख झालेल्या ओंकार डिगे याची चौकशी करण्यात आली; मात्र त्याचा सहभाग निष्पन्न न झाल्याने अटक करण्यात आली नाही. एमडी कारखान्यातून तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडे सहा हजार रुपये सापडले. हा पंचनामा स्थानिक पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि दोन पंचांसमोर करण्यात आला. प्रक्रियेनुसार व्हिडिओग्राफीही करण्यात आली. सावधगिरी म्हणून अटक आरोपींची नावे जाहीर करण्यात आली नव्हती, असे गुन्हे शाखेने म्हटले आहे. तसेच, आरोपींना तेजयश हाॅटेलमधून जेवण पुरविले जात होते, हे तपासात निष्पन्न झालेले नसल्याचेही गुन्हे शाखेने म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.