अवैधरीत्या उभ्या टेलरला धडकून दोघांचा मृत्यू
विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीचा अपघात
मुंबई, ता. १८ ः मालाड पश्चिमेकडील एव्हरशाईन नगर परिसरात बुधवारी (ता. १७) रात्री ११च्या सुमारास विचित्र अपघातात दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. रिडज डिसोजा (वय १८), त्याची मैत्रीण केल्यन फर्नांडिस (१८) अशी मृत्यू झालेल्या दोघांची नावे आहेत. रस्त्याकडेला अवैधरीत्या उभ्या कंटेनर वाहून नेणाऱ्या ट्रेलरला रिडजची दुचाकी धडकून हा अपघात घडला.
याप्रकरणी बांगूरनगर पोलिस ठाण्यात ट्रेलरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री रिडज, केल्यन यांच्या दुचाकीने वळण घेतले आणि रस्त्याकडेला उभ्या ट्रेलरला धडकली. या मार्गावर ट्रेलरसारखी अवजड वाहन उभे करण्यास परवानगी नाही. अपघाताची माहिती प्राप्त होताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी जखमींना तातडीने जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात नेले; मात्र उपचारांपूर्वीच दोघांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी ओळखपत्राआधारे दोघांची ओळख पटवली. पोलिसांनी दोघांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविले.
