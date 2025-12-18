पालिका निवडणुकीत काँग्रेसला विजयी करा: हर्षवर्धन सपकाळ
पालिका निवडणुकीत काँग्रेसला विजयी करा : हर्षवर्धन सपकाळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघाचे पहिले आमदार गिल्बर्ट जॉन मेंडोसा यांचे सुपुत्र वेंचर मेंडोसा व तारेन मेंडोसा यांनी कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या वेळी भाजप व इतर पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला विजयी करा, असे आवाहन या वेळी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.