प्रियकरासमक्षच विवाहितेची आत्महत्या
प्रियकरासमक्षच विवाहितेची आत्महत्या
प्रियकराविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
मुंबई, ता. १८ : वडाळा परिसरात ४४ वर्षीय विवाहितेने प्रियकरासमक्ष गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या महिलेचा जीव जाईपर्यंत प्रियकर तेथेच उभा होता. त्याने या महिलेस आत्महत्या करण्यापासून राेखले नाही की पोलिस किंवा शेजाऱ्यांची मदत मागितली. महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याने घराचे दार उघडले.
प्रतीक्षानगरमध्ये शनिवारी (ता. १३) ही घटना घडली. मृत महिलेचा प्रियकर तिचा २८ वर्षीय दीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात मृत महिला आणि तिच्या दिरामध्ये अनैतिक संबंध होते. अलीकडेच त्याचे लग्न ठरले होते. ते लग्न मोडून आपल्यासोबत लग्न करण्याचा हट्ट या महिलेने धरला होता. शनिवारी महिलेची मुलगी आणि पती कामावर गेल्यानंतर ती व दीर घरात होते. दोघांत या मुद्द्यावरून वाद झाला. त्यानंतर या महिलेने प्रियकर दीरासमक्ष आत्महत्या केली, असे स्पष्ट झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मृत महिलेच्या मुलीने दिलेल्या तक्रारीआधारे वडाळा टीटी पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवून दिराला बेड्या ठोकल्या.
या घटनेनंतर मुलीने आईचा मोबाईल तपासला असता तिचे आणि काकाचे अनैतिक संबंध, लग्नासाठीचा हट्ट आदी परिस्थिती स्पष्ट झाली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.