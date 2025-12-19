१५०० स्मार्ट ग्राहकांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा
१५०० स्मार्ट ग्राहकांच्या
खात्यामध्ये पैसे जमा
टाटा पॉवरचा रिवॉर्ड्स डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : टाटा पॉवरने मुंबईत देशातील पहिला यूपीआयआधारित इन्स्टंट रिवॉर्ड्स डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम यशस्वीरीत्या सुरू केला आहे. या उपक्रमाला मुंबईतील वीजग्राहकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यानुसार २९ नोव्हेंबरला सकाळी सर्वात जास्त वीजमागणीदरम्यान १,५००हून अधिक स्मार्ट मीटर ग्राहकांनी स्वेच्छेने अनावश्यक उपकरणे बंद ठेवून विजेची बचत केली. त्याचे तब्बल ५० हजार रुपये संबंधित वीजग्राहकांच्या यूपीआय खात्यांत रोख बक्षीस म्हणून जमा करण्यात आले.
टाटा पॉवर विजेची मागणी जास्त असताना ग्रीडसह वीज यंत्रणेवरील भार कमी करण्यासाठी ग्राहकांना ठरावीक वेळी उपकरणे बंद ठेवण्याचे आवाहन करते. याअंतर्गत स्मार्ट मीटर असलेल्या निवासी ग्राहकांनी २९ नोव्हेंबरला एका तासासाठी अनावश्यक उपकरणे बंद ठेवून सहभाग घेतला. टाटा पॉवरच्या स्मार्ट मीटरिंग सिस्टमद्वारे वीजबचतीचा वास्तविक वेळेत मागोवा घेण्यात आला. या उपक्रमानंतर काही मिनिटांतच सहभागी ग्राहकांना त्यांच्या बक्षिसाचा आणि अभिनंदनाचा संदेश एसएमएस, व्हॉट्सॲप आणि ई-मेलद्वारे मिळाला.
