‘केआरके’ला न्यायालयाचा दणका
‘केआरके’ला न्यायालयाचा दणका
वासू भगनानीविरोधात बदनामीकारक मजकूर पोस्ट करण्यास मज्जाव
मुंबई, ता. १९ : अभिनेता आणि चित्रपट समीक्षक कमाल रशीद खानला (केआरके) कनिष्ठ न्यायालयाने नुकताच दणका दिला. चित्रपट निर्माता वासू भगनानीविरोधात बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यापासून तात्पुरती मनाई केली आहे. चित्रपटाच्या समीक्षेच्या नावाखाली भगनानीची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या आणि सार्वजनिक प्रतिमेच्या हक्काचे उल्लंघन होता कामा नये. काही स्वयंनिर्बंध आहेत आणि प्रतिवाद्यांनी त्यांचे काटेकोरपणे पालन करायला हवे, असेही न्यायालयाने केआरकेला मज्जाव करताना नमूद केले. खान यांनी २०२१च्या सुरुवातीला अत्यंत बदनामीकारक, निंदनीय ट्विट्स आणि व्हिडिओंची मालिका पोस्ट करून आपल्याविरोधात सुनियोजित बदनामीची मोहीम चालवल्याचा दावा करून भगनानींनी खानविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी केली होती. तसेच खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत खान यांना कोणतेही बदनामीकारक व्हिडिओ आणि ट्विट्स प्रकाशित करण्यापासून रोखण्याचे, त्यासोबतच बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
दिवाणी न्यायाधीश अमित ए. लाळकर यांनी खान यांना केलेले आक्षेपार्ह आरोप हटवण्याचे आदेश दिले. तथापि, न्यायालयाने बिनशर्त माफीच्या मागणीला नकार दिला; कारण अशा आदेशासाठी तपशीलवार पुराव्याची आवश्यकता असते. जे खटल्याच्या अंतिम टप्प्यावर हाताळले जाते.
खान यांनी कोणत्याही कारणाशिवाय आपल्याविरोधात सुनियोजित बदनामी मोहीम सुरू केली आहे. केआरके चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी बदनामीकारक आणि निंदनीय टिप्पणी करण्यासाठी ओळखला जातो. खान यांचे वर्तन ‘ट्विटर’ या सोशल नेटवर्कवरील ‘ट्विट्स’च्या मालिकेतून स्पष्ट होते, असा दावाही भगनानी यांनी अर्जातून केला आहे. दुसरीकडे केआरके यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, हा दावा निरर्थक असून, विकृत तथ्यांवर आधारित असल्याचा दावा केला.
