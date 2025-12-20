डाॅ. कुमुद बन्सल गुणवंत शिक्षक पुरस्कार जाहीर
डाॅ. कुमुद बन्सल गुणवंत
शिक्षक पुरस्कार जाहीर
मुंबई, ता. २० : यशवंतराव चव्हाण सेंटर, शिक्षण विकास मंचच्या वतीने दरवर्षी देण्यात येणारा डाॅ. कुमुद बन्सल राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षक पुरस्कार २०२५ बुलडाणा येथील किशोर भागवत आणि गडचिरोली येथील विजया किरमीरवार यांना जाहीर करण्यात आला आहे.
किशोर भागवत हे बुलडाण्यातील खामगाव येथील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा हिवरखेडमध्ये, तर विजया किरमीरवार या गडचिराेलीतील भामरागड तालुक्यात लोक बिरादारी आश्रमशाळा, हेमलकसा येथे कार्यरत आहेत. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे होणाऱ्या सोळाव्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत ४ जानेवारीला त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
किशोर भागवत हे विद्यार्थ्यांचे अध्ययन सोपे व्हावे म्हणून सातत्याने प्रयोगशील राहिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शिकण्यासाठी ॲलेक्सा व अल्फाबेट रॅक, अक्षर टोप्या, निधी बँक यांसारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम त्यांनी राबविलेली आहेत. कोविड काळातील ऑनलाइन शिक्षणासाठी किशोर भागवत यांनी राज्यातील यूट्युबर शिक्षकांची ‘टीच-ट्युबर’ नावाची चळवळ उभी केली. तंत्रज्ञानाबरोबरच किशोर भागवत यांनी आपल्यातील साहित्यकलेचा वापर शिक्षणात केला आहे. विविध नियतकालिकांत मराठी व इंग्रजी भाषेतून कविता लेखन ते करत असतात. कॅनडा येथे प्रकाशित आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिक कविता संग्रहात तसेच इंग्रजी जर्नलमधे त्यांच्या इंग्रजी कविता प्रकाशित झाल्या आहेत. लोकसहभागातून शाळेचा भौतिक विकास घडवण्यासाठीचे त्यांचे विशेष प्रयत्न आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक धडपडीची दखल मिपा या संस्थेने घेतली होती.
विजया किरमीरवार ह्या हेमलकसा येथे स्थापन झालेल्या आश्रमशाळेत मागील दहा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ‘३६५ दिवस सुरू असणारी शाळा’ अशी या शाळेची ख्याती आहे. विजया किरमीरवार या गणित विषयाचे अध्यापन करतात. गणिती खेळ, खरी कमाई, गणिती शब्दकोडे, गणित बाजार यांसारखे मुलांच्या आवडीचे उपक्रम त्यांनी राबविले आहेत. गणित संबोध प्रशिक्षणात त्यांनी प्रशिक्षक म्हणून कार्य केलेले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.