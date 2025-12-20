सहावी मार्गिका जानेवारीअखेर खुली?
कांदिवली-बोरिवलीदरम्यान ३० दिवसांचा ट्रॅफिक ब्लाॅक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यानच्या महत्त्वपूर्ण सहाव्या मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. उर्वरित कामासाठी आजपासून १८ जानेवारी २०२६पर्यंत ३० दिवसांचा मोठा ट्रॅफिक ब्लॉक जाहीर केला आहे. कांदिवली-बोरिवली सहावी मार्गिका जानेवारीअखेरीस खुली होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना स्वतंत्र मार्गिका मिळणार आहे. तसेच लोकलची संख्या वाढून प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
ब्लॉकदरम्यान ट्रॅक जोडण्याचे काम, सिग्नलिंग यंत्रणा बसवणे आणि ओव्हरहेड वायरची जोडणी यांसारखी महत्त्वाची कामे केली जाणार आहेत. कांदिवली-बोरिवली विभागात सहाव्या मार्गिकेचे हे शेवटचे टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र ट्रॅक उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, लोकलच्या मार्गिकेवरील गाड्यांची संख्या कमी होईल. तसेच गाड्यांच्या वक्तशीरपणात सुधारणा अपेक्षित आहे. पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे काम वेळेत पूर्ण झाले तर जानेवारी २०२६च्या अखेरीस या सहाव्या मार्गिकेवरून मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचा प्रवास सुरू होण्याची शक्यता आहे.
दरराेज ८० लाेकल फेऱ्या रद्द
- ब्लॉकचा परिणाम प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासावरही होणार आहे. या कालावधीत दररोज सुमारे ८० लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात आले आहेत.
- काही गाड्यांचा बोरिवली स्थानकावरील थांबा तात्पुरता रद्द करण्यात आला आहे, तर काही गाड्यांना अंधेरी आणि वसई रोड स्थानकांवर अतिरिक्त थांबा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी अद्ययावत वेळापत्रक व मार्ग बदलांसाठी अधिकृत वेबसाईट किंवा सोशल मीडिया हँडल्स तपासावेत, असे पश्चिम रेल्वेने आवाहन केले आहे.
