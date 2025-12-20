ऑनकिलिंग प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेप
ऑनरकिलिंग प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेप
वडाळ्यात भर समारंभात जाती द्वेषातून हत्या
मुंबई, ता. २० : भाचीने वेगळ्या जातीच्या मुलाशी प्रेमविवाह केल्याने मुलाच्या बहिणीच्या नवऱ्याची भर समारंभात हत्या करणाऱ्या मामा आणि त्याच्या मित्राला शनिवारी (ता. २०) विशेष ॲट्रॉसिटी न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. मृत तरुणाने भाचीला पळून जाऊन लग्न करण्यास मदत केल्याचा संशय आरोपी मामाला होता.
वडाळा टीटी पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांची मालिका सरकारी अभियोक्ता ॲड. वीणा शेलार यांनी विशेष न्यायालयासमोर मांडत आरोपींनीच जाती द्वेषातून हत्येचा गुन्हा केला, हे विशेष न्यायालयास पटवून दिले. २०२१मध्ये अँटॉप हिल परिसरात म्हाडा वसाहतीत लग्नानंतरच्या एका समारंभात हजर असलेल्या वसंतकुमार देवेंद्र या तरुणाची बालकृष्णन नाडर (वय ३५) आणि त्याचा मित्र मर्गेश नाडर यांनी कोयता, चाकूचे वार करीत हत्या केली. या गुन्ह्याला वसंतकुमारचा मित्र, पत्नी प्रियांका आणि समारंभात हजर अन्य व्यक्ती प्रत्यक्ष साक्षीदार होते. हत्या करून पसार झालेल्या बालकृष्णन आणि मर्गेश यांना वडाळा टीटी पोलिसांनी अटक केली. विशेष ॲट्रॉसिटी न्यायालयात या दोघांविरोधात खटला सुरू झाला. सरकारी अभियोक्ता ॲड. शेलार यांनी प्रत्यक्षदर्शींसह एकूण १४ साक्षीदार तपासले. त्याद्वारे प्रियांकाचा भाऊ विघ्नेश याने आरोपी बाळकृष्णनची भाची संध्यासोबत प्रेमविवाह केला होता. त्यास संध्याच्या पालकांपेक्षा मामा बालकृष्णनचा विरोध होता. विघ्नेश वेगळ्या जातीतला आहे. त्यामुळे हे लग्न झाल्यास तुझी हत्या करू, अशी धमकी त्याने संध्याला दिली होती. तशीच धमकी त्याने वसंतकुमार यालाही दिली होती. संध्या व विघ्नेश यांना पळून जाऊन लग्न करण्यास वसंतकुमारने सहकार्य केल्याचा संशय बालकृष्णनला होता, हे ॲड. शेलार यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्या आधारे न्या. एस. वी. सहारे यांनी दोन्ही आरोपींना जन्मठेप व द्रव्यदंडाची शिक्षा ठोठावली.
