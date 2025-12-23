ठाकरे बंधू घेणार सर्वसमावेशक भूमिका
ठाकरे बंधू घेणार सर्वसमावेशक भूमिका
मराठीसह इतर मतांवरही लक्ष; व्यूहरचना सुरू
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः ठाकरे बंधू आणि महायुती अशी थेट लढत मुंबईत होणार असून, ही निवडणूक भाजप पूर्ण ताकदीनिशी लढणार आहे. महायुतीशी सामना करण्यासाठी केवळ मराठी मतांवर अवलंबून न राहता सर्वसमावेशक भूमिका घेण्याच्या ठाकरे बंधू विचारात आहेत.
मुंबईत मराठी मतदार अजूनही निर्णायक भूमिकेत असल्याचे दिसून येते. हा मतदार विविध राजकीय पक्षांमध्ये विभागला गेला असला तरी तो हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर एकवटला आहे. शिवसेना पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे राज ठाकरे यांची मुंबईत ताकद आहे. त्यांच्यामुळे मराठी माणूस एकवटण्याची शक्यता आहे. मराठी माणसांच्या रेट्यामुळे राज आणि उद्धव हे दोघे भाऊ एकत्र आले आहेत. मराठी माणसांचा दबाव आता वाढू लागलाय. दोन्ही भावांच्या युतीबाबत उद्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या युतीनंतर नवे राजकीय समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत महाविकास आघाडीला यश मिळाले. मुंबईतील मुंबईत शिवसेनेला ठाकरे बंधूंना मराठी मतदारांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांना दलित मुस्लिम आणि अल्पसंख्यांकांनी मतदान केले आणि मुंबईत महाविकास आघाडीला विजयी केले. मुंबईत लोकसभा निवडणुकीत मतदार महाविकास आघाडीच्या बाजूने उभा राहिला. तशीच सर्व समावेशक भूमिका मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत घेण्याच्या हालचाली ठाकरे बंधूंनी सुरू केल्या असल्याचे समजते.
मुंबईत उत्तर भारतीय मतदार भाजपच्या पाठीशी आहे. मात्र, ही मते वळविण्यासाठी ठाकरे बंधूंना प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी मुंबईत काही प्रभागात उत्तर भारतीयांना पालिका निवडणुकीत प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार ठाकरे बंधू करीत असल्याचे समजते.
राज ठाकरे यांना दलितांबद्दल सहानुभूती
राज ठाकरे यांनी आपल्या झेंड्यात निळा रंग ठेवला आहे. झेंडा बदलला तरी निळा रंग कायम आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांची दलितांविषयीची भूमिका त्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे या निवडणुकीत राज ठाकरे हे दलित मतदारांच्या जवळ जाण्याची शक्यता आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
मशिदीवरील भोंग्याचा विषय पडला मागे
न्यायालयाने मशिदीवरील भोंग्यांबाबत दिलेले निर्देशाचे मुस्लिम समाज पालन करीत आहे. त्यामुळे मशिदींवरील भोंग्याचा विषय निकाली निघाला आहे. राज ठाकरे यांच्या याबाबतच्या वक्तव्याबाबत मुस्लिम समाज आता फार गंभीर नसल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील मुस्लिम हा मराठीच आहे, अशी भूमिकाही राज ठाकरे हे सातत्याने मांडत होते. त्यामुळे मुस्लिम समाजालाही हे बंधू जवळ करण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांना सर्व समाज घटकांचा पाठिंबा मिळाला होता. तशीच भूमिका ते या निवडणुकीत घेतील, अशी शक्यता आहे. मुंबईत सर्वसमावेशक भूमिका घेतल्याशिवाय दोन्ही ठाकरे बंधूंना पर्याय नाही.
- हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.