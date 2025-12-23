निवृत्त बँक अधिकारी महिलेस १.३५ कोटींचा सायबर गंडा
मुंबई, ता. २३ ः पूर्व उपनगरात राहणाऱ्या वृद्धेची सायबर भामट्यांनी फसव्या शेअर ॲपद्वारे तब्बल १.३५ कोटींना फसवणूक केली. याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात सायबर पोलिसांनी (पूर्व विभाग) अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
राधा अय्यर (वय ६३) असे तक्रारदार वृद्धेचे नाव असून, त्या २०२२मध्ये बँकेतून निवृत्त झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात त्यांनी जैनम ब्रोकिंग कंपनीची जाहिरात यूट्युबवर पाहिली आणि त्या परस्पर एका व्हॉट्सॲप समूहात सहभागी झाल्या. एका महिलेने जैनम कंपनीच्या वतीने त्यांना संपर्क करून ही कंपनी ग्लोबल फायनान्शियल एलिट शोडाऊनसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे भासवले. त्यामुळे या वृद्धेचा या कंपनीवर विश्वास बसला. तिने प्रथम ८० हजार रुपये गुंतवले. दुसऱ्याच दिवशी तिच्या आभासी खात्यावर आठ हजार रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसले. त्यामुळे वृद्धा गुंतवणुकीबाबत आणखी शाश्वत झाली. तिने महिनाभरात १.३५ कोटींची गुंतवणूक केली. डिसेंबर महिन्यात तिच्या खात्यावर नफ्यासह सुमारे चार कोटी रुपये जमा दिसत होते. त्यातील काही रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता तिला आणखी दीड कोटी रुपये भरा, असे सांगण्यात आले. वृद्धेने दीड कोटी रुपये भरण्यास असमर्थता दर्शविताच भामट्यांनी तेवढ्या रकमेचे कर्ज देतो, ती रक्कमही गुंतवतो. त्यामुळे शंभर टक्के फायदा होईल, असे सांगितले. पुढे वृद्धेला तिच्या आभासी खात्यावर १० कोटी रुपये जमा असल्याचे आढळले. त्यातील ७० लाख रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भामट्यांनी प्रथम दीड कोटीचे कर्ज फेडा अन्यथा पैसे काढता येणार नाहीत, असे सांगितले. तेव्हा या महिलेस फसवणुकीची जाणीव झाली, असे पोलिसांनी सांगितले.
