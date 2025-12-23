रुग्णालयांसमोर फेरीवाल्यांची पुन्हा गर्दी
पदपथांवर खाद्यपदार्थांची विक्री; रुग्ण, नातेवाईक, डॉक्टरांची गैरसोय
भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : परळ परिसरातील केईएम, वाडिया, टाटा आणि गांधी या प्रमुख रुग्णालयांसमोरील पदपथांवर पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. महिनाभरापूर्वी महापालिकेने कारवाई केली होती, मात्र आता पुन्हा रुग्णालय परिसराला खाऊ गल्लीचे स्वरूप आले आहे. अतिक्रमणामुळे रुग्ण, नातेवाईक तसेच डॉक्टरांना दररोज अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रमात कर्मचारी गुंतल्याने कारवाई मंदावली आहे; मात्र विशेष कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कारवाई केली जाईल, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केईएम रुग्णालयाचा परिसर अवैध पार्किंग आणि फेरीवाल्यांनी व्यापलेला आहे. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिनाभरापूर्वी महापालिकेने येथील फेरीवाले हटवले होते; मात्र आता येथील परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ झाली आहे. केईएमच्या सीव्हीटीसी इमारतीबाहेर १० ते १२ फेरीवाले असून, हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या इमारतीकडे जाणाऱ्या मार्गावर गर्दी निर्माण होते. या गर्दीमुळे आपत्कालीन रुग्णांना विलंब होतो आणि रुग्णवाहिकांना ये-जा करण्यात अडथळे निर्माण होतात. टाटा मेमोरियल रुग्णालयाबाहेरची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. देशभरातून येणाऱ्या कर्करोग रुग्णांच्या नातेवाइकांना राहण्यासाठी जागा नसल्यामुळे ते पदपथावरच थांबतात. अतिक्रमणामुळे रुग्णसेवेत अडथळे येत असल्याची कबुली रुग्णालयातील एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी दिली आहे.
लकरच कारवाई करणार!
महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्याने बहुतांश कर्मचारी त्यात गुंतले आहेत. प्रत्येक विभागातील कर्मचारी निवडणूक कार्यक्रमात व्यस्त आहेत. त्यामुळे काही दिवस अडचण निर्माण होऊ शकते; मात्र विशेष कर्मचारी तैनात करून कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
