शनिवार-रविवारी ३१७ लोकल रद्द
मुंबई, ता. २३ : कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवरील कामांसाठी पश्चिम रेल्वेने ३० दिवसांचा मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे. यानिमित्त २६ आणि २७ डिसेंबरला रात्री ११ ते सकाळी ७ या वेळेत अप व डाऊन धीम्या मार्गावर लोकलच्या ३१७ फेऱ्या रद्द राहणार आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक २७७ फेऱ्या शनिवारी रद्द होणार असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार आहे.
पश्चिम रेल्वेचा हा महिनाभराचा मेगाब्लॉक १८ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालणार आहे. यामुळे काही लोकल केवळ गोरेगावपर्यंत चालवल्या जातील, तर काही गाड्यांचे मार्ग बदलले जातील. शिवाय २६ डिसेंबरच्या रात्री ११ पासून २७ व २८ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत कांदिवली ते दहिसरदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वेगमर्यादा लागू राहणार आहे. ब्लॉकच्या काळात रोज सरासरी ८०‑९० लोकल फेऱ्या प्रभावित होतील. विशेषतः शुक्रवारी आणि शनिवारी कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून ३१ डिसेंबरच्या नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या दिवशी प्रवाशांची जास्त गैरसोय होणार नाही.
