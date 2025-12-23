पहिल्याच दिवशी ४ हजार अर्जांची विक्रमी विक्री
पहिल्याच दिवशी चार हजार अर्जांची विक्रमी विक्री
मुंबईत महापालिका निवडणुकाची रणधुमाळी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : महापालिका निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेला मंगळवारी (ता. २३) सुरुवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी इच्छुकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. संपूर्ण मुंबईत २३ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून तब्बल चार हजार १६५ नामनिर्देशन पत्रांचे वितरण झाले. विशेष म्हणजे पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार आजपासून अर्ज वितरणास सुरुवात झाली. मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात असलेल्या उत्सुकतेमुळे पहिल्याच दिवशी चार हजारांहून अधिक अर्जांची विक्री झाली. उमेदवारांनी अर्ज नेण्यात उत्साह दाखवला असला तरी मुहूर्त, कागदपत्रांची जुळवाजुळव किंवा पक्षाच्या अधिकृत ‘एबी’ फॉर्मची प्रतीक्षा यामुळे पहिल्या दिवशी कोणीही अर्ज भरलेला नाही. मुंबई महापालिका क्षेत्रात २३ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालये कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी तांत्रिक सुविधा आणि प्रशासकीय कर्मचारी तैनात आहेत. ३० डिसेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंतच अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याने शेवटच्या दोन दिवसांत अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी सुरू
उमेदवारी अर्ज बाद होऊ नये, यासाठी उमेदवार आणि राजकीय पक्ष सध्या प्रतिज्ञापत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रांची अत्यंत बारकाईने पडताळणी करीत आहेत. कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी तज्ज्ञांचा कायदेशीर सल्ला घेतला जात असल्यानेच पहिल्या दिवशी अर्ज दाखल न करता केवळ अर्जांचे वितरण झाल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई महापालिकेसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, १६ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईचा नवा महापौर कोणाच्या पक्षाचा असेल, हे स्पष्ट होईल.
