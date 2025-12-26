सेवानिवृत्त वृद्ध महिनाभर आभासी अटकेत
सेवानिवृत्त वृद्ध महिनाभर आभासी अटकेत
सायबर भामट्यांनी उकळले दोन कोटी
मुंबई, ता. २६ : सेवानिवृत्त वृद्धास तब्बल एक महिना आभासी अटकेत ठेवून दोन कोटी रुपये उकळणाऱ्या भामट्यांविरोधात सायबर पोलिसांनी (पूर्व विभाग) गुरुवारी (ता. २५) गुन्हा दाखल केला. तक्रारदार मुलुंड येथे वास्तव्यास असून २४ नोव्हेंबर ते २४ डिसेंबरदरम्यान ते आभासी अटकेत होते, असे पोलिसांनी सांगितले.
२४ नोव्हेंबरला या वृद्धास मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी असल्याचे भासवून संपर्क साधण्यात आला. दोन कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग स्पष्ट झाल्याने आभासी अटक केल्याचे या व्यक्तीने तक्रारदाराला सांगितले. काही वेळात तक्रारदाराला आणखी एका व्यक्तीने सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) अधिकारी असल्याचे भासवून संपर्क साधला. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नरेश गोयल नावाच्या व्यक्तीच्या निवासस्थानी छापा घातला असता तेथे सापडलेल्या नाेंदवहीत तक्रारदार वृद्धाचे नाव आढळले. त्या नावापुढे केलेल्या आर्थिक गुन्ह्याच्या नोंदी आढळल्या, असे या व्यक्तीने सांगितले. यामुळे तक्रारदार घाबरल्याचे लक्षात येताच भामट्यांनी त्यांच्याकडे आर्थिक गैरव्यवहारातील दोन कोटी रुपयांची मागणी केली. या वृद्धाने टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम २९ नोव्हेंबर ते २४ डिसेंबर या कालावधीत भामट्यांनी सांगितलेल्या विविध बँक खात्यांवर वळती केली. त्यानंतरही भामट्यांनी आणखी पैशांची मागणी केली असता तक्रारदाराच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्यांनी मुकुंद पोलिस ठाणे गाठून सर्व प्रकार सांगितला असता फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.