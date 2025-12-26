पोलिस बनले देवदूत
पोलिस बनले देवदूत
स्वतंत्र घटनांत दोघांचे वाचवले प्राण
मुंबई, ता. २६ : भररस्त्यात हृदयविकाराने त्रस्त वाहनचालकास सीपीआर देत तर हाणामारीच्या प्रसंगात कोयत्याचा वार काठीने अडवून एका व्यावसायिकाचा जीव पोलिसांनी वाचवला. महिला पोलिस शिपाई दीपाली मुंडले आणि अनिल जाधव यांनी प्रसंगावधान राखत बजावलेल्या कर्तव्यामुळे सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत आहे.
पोलिस आयुक्तांनी आपल्या एक्स हॅण्डलद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, दीपाली मंडले वडाळा वाहतूक विभागात नियुक्त आहेत. परिसरातील पूजा जंक्शन येथे कर्तव्यावर असताना बुधवारी एक वाहनचालक अस्वस्थ झाल्याचे त्यांनी पाहिले. चालकाला श्वास घेणे शक्य होत नव्हते. ही परिस्थिती पाहून दीपाली यांनी त्या वाहनचालकास तातडीने सीपीआर दिला. त्यांच्या या कृतीने चालकाचा जीव वाचला.
अन्य घटना खार परिसरात घडली. बुधवारी खार रेल्वे स्थानकाजवळील मालमत्तेवरून दोन व्यक्तींमधील जुना वाद उफाळून आला. रोशन पाटील ऊर्फ सिंग या व्यक्तीने हेमंत दलाल या व्यक्तीला मारहाण केली. घरातून कोयता आणला आणि त्याच्यावर घाव घालणार इतक्यात रेल्वे स्थानकाजवळील बीट चौकीवर नियुक्त शिपाई अनिल जाधव तेथे आले. प्रसंगावधान राखून त्यांनी हातातील काठी मध्ये घातली. त्यामुळे पाटीलने केलेला वार काठीवर बसला आणि दलाल थोडक्यात बचावले. पुढे जाधव यांनी हाती कोयता असलेल्या पाटीलला ताब्यात घेतले.
