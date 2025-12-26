तिसऱ्या दिवशी २ हजार ४० उमेदवारी अर्जांचे वितरण
तिसऱ्या दिवशी दोन हजार ४० उमेदवारी अर्जांचे वितरण; सात अर्ज दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (ता. २६) तिसऱ्या दिवशी २,०४० उमेदवारी अर्जांचे वितरण झाले असून सात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. आतापर्यंत एकूण नऊ हजार ०४९ अर्जांचे वितरण झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली. उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे देण्यास मंगळवार (ता. २३)पासून सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी एकूण चार हजार १६५ नामनिर्देशन अर्जांचे तर, बुधवारी (ता. २४) एकूण दोन हजार ८४४ नामनिर्देशन अर्जांचे वितरण झाले होते. तसेच, दोन नामनिर्देशनपत्रे दाखल झाली होती. नामनिर्देशन पत्रे वितरणाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे आज (ता. २६) दोन हजार ०४० नामनिर्देशन पत्रांचे वितरण झाले आहे. तर, सात नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली आहेत. नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी २३ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २०२५ या दरम्यान दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. त्यानुसार, आजअखेर एकूण मिळून नऊ नामनिर्देशन पत्रे प्राप्त झाली आहेत.
