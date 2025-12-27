अशोक समेळ यांच्या ‘द्रौपदी : काल, आज, उद्या’ चे प्रकाशन
अशोक समेळ यांच्या ‘द्रौपदी : काल, आज, उद्या’चे प्रकाशन
मुंबई मराठी पत्रकार संघात पार पडला सोहळा
मुंबई, ता. २७ ः डिंपल पब्लिकेशन व आनंदयात्रीतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या आणि अशोक समेळ लिखित ‘द्रौपदी : काल, आज, उद्या’ या महाकादंबरीचे मुंबईत प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी संग्राम समेळ, कौतुक मुळे, किरण वालावलकर, अरुण घाडीगावकर व संजीवनी समेळ उपस्थित होते. अशोक मुळ्ये यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्मिता गवाणकर यांनी केले.
मराठी पत्रकार संघात आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात प्रा. मेधा सोमण, दा. कृ. सोमण यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
या प्रकाशन सोहळ्यात अशोक समेळ यांची किरण वालावलकर व स्मिता गवाणकर यांनी मुलाखत घेतली. यामध्ये कादंबरीतील अनेक पैलूंवर समेळ यांनी प्रकाश टाकला. या कादंबरीमागील प्रेरणा आणि एकूणच झालेला प्रवास याची माहितीदेखील या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी दिली. तसेच अश्वत्थाम्यावर एकपात्री कार्यक्रम पुढील वर्षी करणार असल्याचे त्यांनी या मुलाखतीदरम्यान सांगितले.
या वेळी सोमण म्हणाले, की महाकादंबरी कशी लिहायला हवी हे समेळ यांच्याकडून शिकता येईल. नवीन लेखकांना कसे लिहावे हे यातून समजेल. सरकारने समेळांच्या लिखाण कौशल्याचा वापर करून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या वेळी विधान केले.
प्रा. मेधा सोमण यांनी या कादंबरीवर भाष्य करताना सांगितले, की आजची द्रौपदी, स्त्री विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहे. मात्र तिची विटंबना करण्यासाठी हजारो दुर्योधन असताना हजारो कृष्णशक्ती निर्माण होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केले. आजच्या द्रौपदीने सजग व सावध राहण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी या वेळी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.