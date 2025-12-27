‘एमडी’चे तीन कारखाने उध्वस्त
‘एमडी’चे तीन कारखाने उद्ध्वस्त
अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सची बंगळूरमध्ये कारवाई
मुंबई, ता. २७ : राज्याच्या अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने पनवेल येथील एका कारवाईचा धागा पकडत बंगळूरमध्ये तीन ठिकाणी छापेमारी करून एमडी या अत्यंत घातक अमली पदार्थाचे कारखाने उद्ध्वस्त केले. गेल्या आठवडाभर सुरू असलेल्या या कारवाईत चार आरोपींना अटक करण्यात आली तर तयार एमडी, कच्चा माल अर्थात रसायने आणि साधनसामग्री, असा एकूण ५६ कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सीआयडीचे अतिरिक्त महासंचालक सुनील रामानंद, टास्क फोर्सच्या विशेष महानिरीक्षक शारदा राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पाडण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. २१) टास्क फोर्सच्या कोकण पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे मुंबई-पुणे महामार्ग, वाशी गाव परिसरातील जुन्या बस डेपोजवळ अब्दुल कादर रशीद शेख या व्यक्तीस अटक केली. त्याच्या ताब्यातून १.४८ कोटी रुपयांचा एमडीसाठा जप्त करण्यात आला. चौकशी आणि तांत्रिक विश्लेषणातून हा साठा आरोपी शेख यास प्रशांत पाटील याने दिल्याचे स्पष्ट झाले. प्रशांत बेळगावचा रहिवासी असून तो एमडी बनवत असल्याची माहितीच्या आधारे त्याला टास्क फोर्सने अटक केली. त्याच्या चौकशीतून बंगळूर शहरातील एमडीच्या तीन कारखान्यांची माहिती पुढे आली. त्यानुसार टास्क फोर्सने स्पंदना लेआउट कॉलनी, एनजी गोलाहळी भागातील आर. जे. इव्हेंट फॅक्टरी आणि येरपनाहळी, कन्नूर येथील निवासी वस्तीतील घरात छापे घातले. तेव्हा या तिन्ही ठिकाणी एमडीचे उत्पादन सुरू होते.
अनेक राज्यांमध्ये वितरण
बंगळूरमध्ये तीन कारखान्यांत बनवलेले एमडी महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये वितरित केले जात होते. आरोपींनी एमडीविक्रीतून बंगळूर शहरात मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाल्याचे टास्क फोर्सच्या वतीने सांगण्यात आले. या गुन्ह्यात टास्क फोर्सकडून दोन प्रमुख आरोपींच्या अटकेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
