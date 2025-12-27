आर्थिक फसवणुकीप्रकरणी शेजाऱ्याविरोधात गुन्हा
आर्थिक फसवणूकप्रकरणी शेजाऱ्याविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. २७ : शहरात वास्तव्यास असलेल्या मॉडेल, अभिनेत्रीच्या फसवणूक प्रकरणात बांगुरनगर पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २५) गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३५ वर्षीय तक्रारदार महिलेच्या फिर्यादीवरून तिच्या शेजारी राहणाऱ्या नेवादा पुत्मन या व्यक्तीस आरोपी करण्यात आले आहे. या महिलेच्या तक्रारीनुसार दोन वर्षांपूर्वी तिने प्रेमविवाह केला; मात्र काही दिवसांतच मतभेद वाढल्याने पतीने संपर्क तोडला. त्या धक्क्याने निराश झालेल्या तक्रारदार महिलेने आत्महत्येचा प्रयत्न केला; मात्र तेव्हा शेजारी राहणाऱ्या नेवादा आणि त्याची पत्नी आंद्रियानाने तिचा जीव वाचवला. या घटनेनंतर काही दिवसांनी नेवादाने तक्रारदार महिलेस सहानुभूती देत पूर्व पतीविरोधात कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन देत त्याने १५ लाख रुपये उकळले. तसेच स्वतःच्या पादत्राणांच्या व्यवसायात २० लाख रुपये गुंतवून घेतले; मात्र नेवादा हा फायदा किंवा गुंतवणूक रक्कम परत करत नसल्याने या महिलेने जाब विचारला. तेव्हा नेवादाने महिलेस धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.