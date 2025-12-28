‘लेगसी प्रोजेक्ट’साठी ५० कोटींचा निधी
आयआयटी मुंबईत माजी विद्यार्थी दिन साजरा
मुंबई, ता. २८ : आयआयटी मुंबईचा वार्षिक माजी विद्यार्थी दिन रविवारी (ता. २८) संस्थेच्या आवारातील व्हिक्टर मेनेझेस कन्व्हेन्शन सेंटर (व्हीएमसीसी) येथे साजरा करण्यात आला. या वेळी आयआयटी मुंबईत विविध शाखेचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या २००० मधील बॅचच्या विद्यार्थ्यांकडून ‘लेगसी प्रोजेक्ट’साठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली तर या निधीसोबत संस्थेने वार्षिक ‘गो-आयआयटी मुंबई’ या निधी संकलन मोहिमेची सुरुवात केल्याचेही जाहीर करण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात आयआयटीचे माजी अधिष्ठाता (माजी विद्यार्थी आणि कॉर्पोरेट संबंध) प्रा. उपेंद्र भंडारक यांच्या स्वागताने झाली. त्यानंतर आयआयटी संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. या वेळी आयआयटीतील उपसंचालक प्रा. रवींद्र गुडी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी संचालक प्रो. केदारे यांनी, गेल्या काही वर्षांत संस्थेने केलेली प्रगती आणि या प्रवासात माजी विद्यार्थ्यांनी बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केले. ते म्हणाले, माजी विद्यार्थी हे आयआयटी मुंबईचा एक अविभाज्य भाग आहेत. ते केवळ संसाधनेच आणत नाहीत, तर त्यांचे बहुमोल नैपुण्य आणि समाज व उद्योगांशी असलेले त्यांचे दृढ संबंध संस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. या वेळी आपल्या निवडलेल्या कार्यक्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
