भाजपच्या बालेकिल्ल्यात नाराजीनाट्य
मुलुंडमध्ये शिवसेनेचा अपक्ष लढण्याचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः मुंबई महापालिकेसाठी भाजप-शिवसेनेची युती झाली असली, तरी भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या मुलुंडमध्ये शिवसेनेने मात्र पाच प्रभागांमध्ये अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन प्रभागांमध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरले असून, उर्वरित तीन प्रभागांमध्ये मंगळवारी अर्ज दाखल केले जातील, अशी माहिती विभागप्रमुख जगदीश शेट्टी यांनी दिली.
मुलुंडमधील सर्वच सहा प्रभागांवर भाजपने दावा सांगितला असून, वाटाघाटींमध्ये त्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुलुंडमधील शिवसेनेचे अस्तित्व संपवण्याचा हा डाव असून, त्यास विरोध म्हणून पदाधिकाऱ्यांनी अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख विनोद गायकवाड, गायत्री संसारे यांनी सोमवारी अपक्ष अर्ज भरला, तर गुरुज्योत सिंग, सुजाता पाठक, मेघा मकरंद साळकर हे मंगळवारी अर्ज भरणार आहेत.
भाजपच्या माजी अध्यक्षांचा राजीनामा
उमेदवार निवड प्रक्रियेवर बोट ठेवत मुलुंडमधील भाजपचे माजी विधानसभा अध्यक्ष मनीष तिवारी यांनी सोमवारी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तसेच मुंबईचे भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी उमेदवार निवड प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली. मागील तीन दशके पक्षाचा बालेकिल्ला उभारणाऱ्या निष्ठावंतांना डावलणे अनाकलनीय असल्याचे सांगत तिवारी यांनी हा कठोर निर्णय घेत असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
