अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस
अर्ज भरण्याचा
आज शेवटचा दिवस
आतापर्यंत ४०१ अर्ज दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया आता वेगात आली असून, उद्या (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. सोमवारी दिवसभरात १,२२५ अर्जांचे वितरण करण्यात आले, तर ३५७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. आतापर्यंत एकूण ४०१ अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा झाले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार, २३ डिसेंबरपासून अर्ज वितरणास सुरुवात झाली. गेल्या पाच दिवसांत मुंबईतील विविध २३ कार्यालयांतून एकूण ११,५६८ नामनिर्देशन पत्रांचे वितरण झाले. दरम्यान, उमेदवारांसाठी उद्या (ता. ३०) हा अर्ज खरेदी करण्याचा आणि भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. उद्या सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत अर्जांचे वितरण होईल, तर सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे.
