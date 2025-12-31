घाटकोपरमधील मृतदेहाचे गूढ अखेर उकळले
आर्थिक वादातून विवाहितेची हत्या
मुंबई, ता. ३१ ः घाटकोपर पूर्वेकडील कामराजनगर या खाडीलगतच्या वस्तीत झुडुपांत सापडलेल्या महिलेच्या मृतदेहाचे गूढ पंतनगर पोलिसांनी उकलले. पेशाने रिक्षाचालक असलेल्या मोहम्मद इरफान ऊर्फ चांद फकरेआलम अन्सारी (वय ४२) याने आर्थिक वादातून महिलेची हत्या करीत तिचा मृतदेह झुडुपांत दडवल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
पंतनगर पोलिसांनी आरोपी अन्सारी याला मंगळवारी (ता. ३०) अटक केल्याचे उपआयुक्त हेमराज राजपूत यांनी सांगितले. मृत महिलेचे नाव अमिनाबी सिद्दीकी असे होते. त्या पती आणि चार मुलांसह कामराजनगर येथे राहत होत्या. बुधवारी (ता. २४) शतपावलीनिमित्त त्या घराबाहेर पडल्या; मात्र त्या घरी परतल्या नाहीत. रात्री ११.३० वाजून गेले तरी अमिनाबी घरी न आल्याने पती इब्रार सिद्धिकी यांनी परिसरात शोधाशोध सुरू केली. काहीच थांगपत्ता न लागल्याने त्यांनी पंतनगर पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांच्या शोधमोहिमेदरम्यान गुरुवारी (ता. २५) पीडब्ल्यूडी ग्राउंड रोड परिसरात अमिनाबी यांचा मृतदेह सापडला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने तपास हाती घेतला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लता सुतार यांनी तपासासाठी १५ पथके स्थापन केली. चार दिवसांत या पथकांनी परिसरातील ३०० कामगारांची मदत, सीसीटीव्ही चित्रणाचे परीक्षण, असंख्य रिक्षाचालकांकडे चौकशी, २१ मोबाईल क्रमांकाचे तांत्रिक विश्लेषण केले. अखेर पथके आरोपी अन्सारीपर्यंत पोहोचली. अमिनाबी यांनी अन्सारीच्या पत्नीकडून कोविड काळापूर्वी तीन लाख रुपये उसने घेतले होते. ही रक्कम परत न मिळत नव्हती. त्यातच मुलीच्या आजारपणामुळे त्याला पैशांची निकड होती. त्यातूनच अन्सारीने हे हत्याकांड केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
