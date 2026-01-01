मुंबईत नववर्षाचे स्वागत पावसाने; ऐन हिवाळ्यात अवकाळी सरींनी मुंबईकर सुखावले!
मुंबईत नववर्षाचे स्वागत पावसाने
ऐन हिवाळ्यात अवकाळी सरींनी मुंबईकर सुखावले
मुंबई, ता. १ : नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना निसर्गाचे एक अनोखे ‘सरप्राईज’ मिळाले आहे. कडाक्याच्या थंडीची अपेक्षा असतानाच, आज पहाटे मुंबई शहर आणि उपनगरात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. यामुळे नववर्षाची सुरुवात भिजलेल्या वातावरणात झाली असून मुंबईच्या हवेत गारवा निर्माण झाला आहे.
आज पहाटे ५ ते ६ वाजण्याच्या सुमारास दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, नरिमन पॉइंट, भायखळा आणि दादर भागात पावसाच्या मध्यम सरी कोसळल्या. त्यानंतर प्रभादेवी, वरळी आणि लोअर परळ भागातही पावसाने हजेरी लावली. उपनगरांमध्ये अंधेरी, मालाड, बोरिवली तसेच पूर्व उपनगरातील मुलुंड आणि घाटकोपरमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईच्या हवेचा दर्जा खालावला होता; मात्र आज झालेल्या या पावसामुळे हवेतील धूलिकण खाली बसले असून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. पावसानंतर मुंबईच्या आकाशात स्वच्छ आणि आल्हाददायक वातावरण पाहायला मिळत आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, अरबी समुद्रातील आर्द्रता आणि ‘वेस्टर्न डिस्टर्बन्स’ (पश्चिमी विक्षोभ) यामुळे हा पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे मुंबईचे किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस ते १८ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येण्याची शक्यता असून, येणाऱ्या दोन-तीन दिवसांत थंडीचा कडाका आणखी वाढू शकतो. १ जानेवारीला पाऊस पडणे हे मुंबईसाठी दुर्मिळ असल्याने सकाळीच सोशल मीडियावर ''MumbaiRains'' हा हॅशटॅग ट्रेंड करू लागला. ‘नव्या वर्षाचे स्वागत वरुणराजाने केले,’ अशा प्रतिक्रिया नेटिझन्सकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.