अंधेरीत १८ मजली इमारतीत आग
अंधेरीत १८ मजली इमारतीत आग
धुरामुळे रहिवाशांमध्ये घबराट
सकाळ वृत्तासेवा
मुंबई, ता. ३ : अंधेरी पश्चिमेतील एस. व्ही. रोडवर असलेल्या एका १८ मजली निवासी इमारतीला शनिवारी (ता. ३) दुपारी भीषण आग लागली. अंधेरी सब-वेसमोरच्या ‘चांदीवाला पर्ल रिजन्सी’ इमारतीत हा प्रकार घडला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा कुणालाही दुखापत झालेली नाही. इमारतीत धूर पसरल्यामुळे रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली हाेती.
मुंबई अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी २.१० वाजता आगीची माहिती मिळाली. ही आग इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील इलेक्ट्रिक डक्टमध्ये लागली होती. पहिल्या मजल्यावरून सुरू झालेली ही आग दहाव्या मजल्यापर्यंत पसरली. त्यामुळे संपूर्ण इमारतीत मोठ्या प्रमाणावर धूर पसरला हाेता. अग्निशमन दलाने दुपारी २.३० वाजण्याच्या सुमारास ही आग ‘लेव्हल-१’ची असल्याचे घोषित केले. मुंबई अग्निशमन दलाबराेबरच स्थानिक पोलिस प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनीचे कर्मचारी, १०८ रुग्णवाहिका सेवा, महापालिका वॉर्ड कर्मचारी अशी यंत्रणा घटनास्थळी सज्ज ठेवण्यात आली हाेती. अग्निशमन जवानांनी तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळवून धूर बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. खबरदारी म्हणून इमारतीचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला हाेता.
..........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.