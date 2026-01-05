प्रतिज्ञापत्रे अपलोड न झाल्याने ‘आप’चा आक्षेप!
मुंबई : महापालिका निवडणुकीत पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश आणि ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ (आरओ) हँडबुकमधील स्पष्ट नियम असूनही उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट्स) अजूनही संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेली नाहीत,’ असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. नियमांनुसार, उमेदवारी अर्ज दाखल होताच, छाननीपूर्वीच सर्व प्रतिज्ञापत्रे संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक आहे; मात्र छाननी प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम उमेदवार यादी जाहीर झाली असतानाही ही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे मतदारांना उमेदवारांची पार्श्वभूमी, मालमत्ता आणि गुन्हेगारी माहिती कशी कळणार, असा प्रश्न ‘आप’ने उपस्थित केला आहे. पालिकेच्या संकेतस्थळावर फोटोसह बूथनिहाय मतदार यादीही अजून अपलोड करण्यात आलेली नाही. अशी माहिती आम आदमी पक्षाच्या मुंबई अध्यक्षा प्रीती शर्मा मेनन दिली.
