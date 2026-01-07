निवडणुकीच्या प्रचारात कार्यकर्त्यांसाठी खाण्यापिण्याची मेजवानी
विविध पक्षांकडून नाश्ता, जेवण अन्य खाद्यपदार्थांची रेलचेल; घरगुती, भाजी-पोळी केंद्राला पसंती
मयूर फडके ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या प्रभागांत सर्वपक्षीय उमेदवारांचा जोरदार प्रचार सुरू झाला आहे. उमेदवारांच्या प्रचार मोहिमांसाठी कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. त्याच कार्यकर्त्यांचे खाण्यापिण्याचे हाल होऊ नयेत, यासाठी राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी पुढाकार घेतला असून नाश्त्याला वडापाव, समोसा, चहा तर दुपारी जेवणाची थाळी अथवा बिर्याणीची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारसाठी कार्यकर्ते रिक्षा, सायकल, गल्लोगल्या पायी फिरून उमेदवाराचा प्रचार करण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खाण्यापिण्याची विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. सकाळी प्रचाराला सुरुवात करण्याआधी वडा, समोसा पाव, इडली, कांदे पोहे, उपमा त्यासोबत चहा, कॉफी असा मेन्यू ठरलेला आहे. दुपारी जेवणासाठी कार्यालयात जेवणाची सोय करण्यात येत आहे.
घरगुती नाश्ता, जेवणाला पसंती
कार्यकर्त्यांना चांगले आणि घरगुती जेवण अथवा नाश्ता देण्यावर अनेक पक्षाकडून भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता पोहे, उपमा, शिरा आणि दुपार आणि रात्रीचे जेवणही घरगुती किंवा भाजी-पोळी केंद्र चालविणाऱ्यांकडून ऑर्डर देऊन मागवले जात आहेत. त्यामध्ये भाजी-पोळी, वरण-भात यांचा समावेश असतो. तर कधी बिर्याणीचा बेत ठेवला जातो. तर काही पक्षाकडून रात्री प्रचार करून दमून आलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी पारंपरिक भाजी-पोळी, जिरा राईस, दाल फ्राय, लोणचे, पापड आणि मिष्टान्न अशी साग्रसंगीत जेवणाची सोय केली जात आहे.
वडा, समोसा पसंती कायम
काही पक्षाकडून मुंबईची ओळख असलेले वडापाव, समोसा, मिसळपाव कार्यकर्त्यांना नाश्त्याला देण्यात येत आहे. त्यामुळे वडापाव विक्रीमध्ये चार पटीने वाढ झाल्याचे एका विक्रेत्याने सांगितले. तर आम्हाला आदल्या रात्री मिळणाऱ्या ऑर्डरप्रमाणे नाश्ता किंवा जेवण दुपारी पक्ष कार्यालयात वेळेत पोहोचवले जाते, असे रोहन सावंत यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
उपवासाच्या पदार्थांची सोय
उपवासाच्या दिवशी काही कार्यकर्त्यांची गैरसोय झाल्याचे निदर्शनास येताच लगेचच त्याच्यासाठी साबुदाणा खिचडी आणि साबुदाणा वड्यांची सोय करण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
मांसाहारी पदार्थांची मेजवानी
कार्यकर्त्यांवरच प्रचाराची भिस्त असल्याने काही राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर मांसाहारी पदार्थांची मेजवानी दिल्याचेही नावे न घेण्याच्या अटीवर एकाने सांगितले.
