देशविघातक शक्तींना थारा नाही!
भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचा विश्वास
मुंबई, ता. ७ :
‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईला भोंगामुक्त केले तसेच मोठ्याप्रमाणावर मुंबईमधील बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचे काम फडणवीस यांनी केले आहे. त्यामुळे भविष्यातही आम्ही या शहराचा रंग बदलू देणार नाही आणि अशा प्रकारच्या देशविघातक शक्तींना या ठिकाणी थारा देणार नाही.’ असे मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अमित साटम यांनी सांगितले की, ‘मुंबई शहराला भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन मिळावे, यासाठी ही निवडणूक घेतली जात आहे. गेल्या ११ वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्फत जसा मुंबईचा विकास झाला तसाच विकास मुंबईच्या महापालिकेचा व्हावा, याकरता ही निवडणूक आहे. मुंबईला चांगले रस्ते, पाणी, उद्याने, फेरीवाला क्षेत्र या सर्व सुविधा मिळाव्यात यासाठी ही निवडणूक आहे. तसेच मुंबईचा विकास होत असताना सुरक्षितताही तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मुंबई शहराच्या अवती-भोवती घोंगावणाऱ्या हिरव्या वादळाला परतवून लावण्याची ही निवडणूक आहे,’ पुढे त्यांनी सांगितले की, ‘१९९७ पासून आजपर्यंत मुंबई शहराचे लोकसंख्याशास्त्र बदलले आहे. ८८ टक्क्यांवरून ६६ टक्क्यांपर्यंत हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाली आहे. तर ८ टक्क्यांपासून ते २१ टक्क्यांपर्यंत मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या मुंबई शहरामध्ये वाढलेली आहे. मुंबईमध्ये वोट जिहाद घडवून आणला जात आहे. सरकारी जमिनींचा ताबा घेऊन त्यावर झोपड्या उभारून नंतर तिथे बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना आणून त्यांना आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र देऊन हा वोट जिहाद जाणीवपूर्वक घडवून आणला जात आहे.’
...तर ते दृष्य गिरगाव बीचवरही दिसू शकेल!
‘देशविरोधी, अतिरेकी, समाजविघातक कारवाया करणाऱ्या शक्तींना आपण रोखले नाही तर डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या बाँडी बीचवर दिसलेले अतिरेकी दृष्य आपल्या भविष्यात गिरगाव बीचवरही दिसू शकेल,’ असे मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
