चांदिवलीत दोघांचा आगीत गुदमरून मृत्यू
चांदिवलीत दोघांचा
आगीत गुदमरून मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : अंधेरी पूर्वेतील चांदिवली परिसरात असलेल्या एका व्यावसायिक इमारतीला बुधवारी सायंकाळी भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत दोघांचा धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झाला आहे. भगवान पितळे (वय ३०) आणि सुमंत जाधव (वय २८)अशी त्यांची नावे आहेत. अग्निशमन दलाने ही आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. साकीविहार रोडवरील ‘टेक्स सेंटर’ इमारतीत ही दुर्टघना घडली.
अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, साकीविहार रोडवरील नारायण प्लाझा इमारतीमधील ‘न्यू सेल फॅक्टरी’ला सायंकाळी ६.३६ च्या सुमारास आग लागली. ही इमारत तळमजला अधिक चार मजल्यांची आहे. तिसऱ्या मजल्यावरील युनिट क्रमांक ३०३ मध्ये ही आग लागली होती.
आग लागल्यानंतर तिसऱ्या मजल्यावर प्रचंड धूर साचला होता. मदतकार्यादरम्यान अग्निशमन दलाच्या जवानांना कार्यालयात दोन व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळल्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. सायंकाळी ६.५४ वाजता अग्निशमन दलाने याला ‘लेव्हल-१’ ची आग घोषित केली. रात्री उशिरापर्यंत कुलिंग ऑपरेशन सुरू होती. या आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
सुमारे १५०० स्क्वेअर फूट परिसरात ही आग पसरली होती. इलेक्ट्रिक वायरिंग, लिथियम-आयन बॅटरी, ऑफिसच्या फायली, फर्निचर, लाकडी पार्टिशन आणि फॉल्स सीलिंग यामुळे आगीने रौद्र रूप धारण केले होते. लिथियम बॅटरीमुळे धुराचे लोट मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.