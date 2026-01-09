मतदार माहिती चिठ्ठ्यांचे वितरण सुरू
मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आयुक्तांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने येत्या गुरुवारी (ता. १५) मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांचे नाव, पत्ता, मतदार यादीतील भाग क्रमांक, मतदान केंद्राचे नाव आणि खोली क्रमांक यांसह आवश्यक माहिती असलेली मतदार माहिती चिठ्ठी वितरणाची प्रक्रिया शुक्रवार (ता. ९)पासून सुरू करण्यात आली आहे.
मतदारांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, यासाठी मुंबईतील प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत निर्धारित कालावधीत मतदार माहिती चिठ्ठी वेळेत व अचूकरीत्या पोहोचावी, याकामी अत्यंत सूक्ष्म व प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. मतदारांनी समन्वय साधून आपली मतदार माहिती चिठ्ठी प्राप्त करून घ्यावी आणि आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहनदेखील डॉ. जोशी यांनी केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदारांना आपले मतदान केंद्र, मतदार यादीतील क्रमांक इत्यादी माहिती सुलभरीत्या उपलब्ध होण्यासाठी मतदार माहिती चिठ्ठ्या दिल्या जातात. मतदारांपर्यंत या चिठ्ठ्या त्या त्या प्रशासकीय विभागात (वॉर्ड) नियुक्त घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमार्फत वितरित करण्यात येत आहेत. या वितरण कार्यवाहीस शुक्रवारपासून सुरुवात झाली आहे. मतदारांच्या घरोघरी जाऊन मतदार माहिती चिठ्ठ्या पोहोचविण्याच्या या कार्यवाहीचा डॉ. अश्विनी जोशी यांनी आढावा घेतला. त्या वेळी त्यांनी विविध निर्देश दिले.
काटेकोर नियोजन
डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सांगितले, की मतदारांना मतदान करणे सोपे व्हावे तसेच एकूण मतदानाची टक्केवारी वाढावी, या दृष्टीने हा वैधानिक उपक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सहाय्यक अभियंता तसेच करनिर्धारण व संकलन विभागाचे निरीक्षक यांच्या समन्वयाने मतदार माहिती चिठ्ठी घरोघरी पोहोचविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईतील एक कोटीहून अधिक मतदारांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. मुंबईतील प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत निर्धारित कालावधीत मतदार माहिती चिठ्ठी वेळेत व अचूकरीत्या पोहोचेल, यासाठी अत्यंत सूक्ष्म, प्रभावी व काटेकोर नियोजन राबविण्यात यावे, असे निर्देश डॉ. जोशी यांनी दिले आहेत.
