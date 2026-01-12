कोकण रेल्वेत फुकट्यांकडून अडीच कोटींची दंडवसुली
कोकण रेल्वेत फुकट्यांकडून
अडीच कोटींची दंडवसुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : तिकीटविना व अनियमित प्रवास करणाऱ्यांवर लगाम घालण्यासाठी कोकण रेल्वेने डिसेंबरमध्ये तिकीट तपासणी मोहीम राबवली. या कारवाईत तब्बल ४३ हजार ८९६ फुकट्या प्रवाशांना पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून रेल्वे भाडे आणि दंडापोटी दाेन कोटी ४५ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली.
प्रामाणिक प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायी प्रवास मिळावा, या उद्देशाने कोकण रेल्वेने संपूर्ण मार्गावर सातत्याने तिकीट तपासणी मोहीम सुरू ठेवली आहे. डिसेंबर २०२५मध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ९९८ विशेष तपासणी मोहिमा राबवल्या. गाड्या तसेच स्थानकांवर झालेल्या या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात विनातिकीट प्रवास उघडकीस आला.
साडेतीन लाख प्रवासी विनातिकीट
जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत कोकण रेल्वेने आठ हजार ४८१ विशेष तिकीट तपासणी मोहिमा राबवल्या. या मोहिमांतून तीन लाख ६८ हजार ९०१ बेकायदा आणि अनियमित प्रवासाची प्रकरणे समोर आली. या प्रवाशांकडून भाडे आणि दंडापोटी २० कोटी २७ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. रेल्वे सुरक्षा दल आणि संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने या मोहिमा राबवण्यात येत आहेत, असे कोकण रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.
