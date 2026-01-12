मराठी मतदारांचा कौल कुणाला?
मराठी मतदारांचा कौल कुणाला?
सर्वपक्षीयांचा व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न
मिलिंद तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘मराठी’चा मुद्दा निर्णायक ठरला आहे. सर्वच पक्षांनी मराठी उमेदवारांना झुकत माप देत मराठी मते आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न ते करताना दिसत आहे. त्यातच शिवाजी पार्कवर झालेल्या ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभेनंतर ‘मराठी अस्मिते’चा मुद्दा आणखी ऐरणीवर आला आहे.
भाजपने मुंबईत १३७ पैकी सुमारे ९३ पेक्षा अधिक मराठी उमेदवार दिले आहेत. त्यांनी ‘मराठी हिंदू महापौर’ अशी घोषणा करून हिंदुत्ववादी मराठी मतांना साद घातली. शिवसेना शिंदे गटाने ९० पैकी ६७ उमेदवार (७५ टक्के) मराठी उमेदवार दिले. विविध विकासकामे आणि स्थानिक मराठी कार्यकर्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे २१३ जागा लढवत असून त्यांनी अनुक्रमे ११६ आणि ४२ म्हणजे सुमारे ८५ ते ९० टक्के मराठी उमेदवार दिले आहेत. ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘मुंबई वाचवा’ हा मुद्दा त्यांनी लावून धरला आहे. काँग्रेसनेही १५१ पैकी ६० उमेदवार (४० टक्के) मराठी दिले आहेत. मराठी, दलित आणि मुस्लिम मतांचे सर्वसमावेशक समीकरण मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे.
----
मराठी मतदारांचा प्रभाव
लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांनुसार, मुंबईतील मराठी मतदारांची टक्केवारी कमी होत असली, तरी त्यांचा राजकीय प्रभाव अजूनही टिकून आहे. ही परिस्थिती असतानाही, उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी काही प्रभागांत अमराठी चेहऱ्यांनाही संधी दिली.
मनसेने सात तर ठाकरे गटाने २३ अमराठी उमेदवार दिले आहेत.
----
सर्वभाषिक रणनीतीवर भर
भाजपने मुंबईचा महापौर मराठी, हिंदू होणार, अशी घोषणा केली असली, तरी पारंपरिक गुजराती, उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय व्होटबँकेला टिकवण्यासाठी ४४ (३३ टक्के) अमराठी उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. प्रामुख्याने कांदिवली, मालाड, मुलुंड आणि बोरिवली परिसरात गुजराती आणि उत्तर भारतीय उमेदवारांना प्राधान्य दिले. विशेष म्हणजे, भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार दिलेला नाही.
----
मतविभाजन टाळण्याचा प्रयत्न
शिवसेना शिंदे गटानेही मराठी मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी अमराठी पट्ट्यांत २३ उमेदवार (२५ टक्के) अमराठी दिले. विशेषतः कामगार वस्त्यांमध्ये अमराठी उमेदवारांना संधी देत अमराठी मतांचे विभाजन रोखणे आणि ठाकरे बंधूंच्या मराठी कार्डला उत्तर देण्याची शिंदे गटाने रणनीती आखली आहे. याशिवाय १२ मुस्लिम उमेदवारही त्यांनी रिंगणात उतरवले आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.