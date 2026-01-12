''आरपीआय''ला उमेदवारी नाकारल्याने चेंबूरमध्ये ''नो कॅण्डीटेड, नो व्होट''
जीवन तांबे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : चेंबूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग १५२ आंबेडकरी वस्ती आहे; मात्र युती किंवा आघाडीकडून येथे त्यांच्या उमेदवार लादला जातो. भाजपने २०१७ला युती असूनही बंडखोर उमेदवाराला पाठबळ दिले. यंदाही आरपीआय पक्षाला उमेदवारी मिळाली नाही. त्यामुळे आंबेडकर जनतेकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे चेंबूरमध्ये ‘नो कॅण्डीडेट, नो व्होट’ अशी मोहीम सुरू केली आहे.
या मतदारसंघातून आंबेडकरी चळवळीतील मतांच्या जोरावर एक स्थानिक उमेदवार निवडून येऊ शकतो. यापूर्वी सिद्धार्थ कॉलनीतील आंबेडकरी जनतेने बहुमताने नगरसेवक राजू गांगुर्डे यांना निवडून दिले होते. २०१७ला पालिका निवडणुकीत आंबेडकरी मतदानाच्या विभाजनामुळे कित्येकदा भाजपच्या उमेदवाराला फायदा झाला होता. ‘वंचित’ला ३,५०० पेक्षा अधिक मते मिळाली होती, तर भाजपच्या माजी नगरसेविका आशा मराठे यांचा विजय झाला होता. या वेळी प्रभाग १५२मधून काँग्रेस- वंचित आघाडीमधून काँग्रेसचे शशिकांत बनसोडे, तर भाजप महायुतीने आशा मराठे यांना पुन्हा उमेदवारी दिली असल्याने आंबेडकरी जनतेत तीव्र नाराजी आहे. पालिकेत आमचा आवाज उठवायचा कोणी, असा सवाल संतप्त स्थानिक आंबेडकर मतदारांनी केला असून, ‘नो कॅण्डीडेट, नो व्होट’ ही मोहीम सुरू केली आहे.
आरपीआय कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी
प्रभाग १५२ मधील सिद्धार्थ कॉलनीत बौद्ध समाजाची एकूण १६ हजार मतदान आहे. या प्रभागात आरपीआय (आठवले) उमेदवारी मिळावी, अशी स्थानिक कार्यकर्त्याची मोठी मागणी होती. त्यानुसार, रिपाइंकडूनदेखील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता; मात्र ऐनवेळी हा अर्ज मागे घेण्याचा आदेश आल्यामुळे आरपीआय कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी नाराजी असून, याचा फटका भाजप उमेदवाराला बसण्याची शक्यता आहे.
भाजप पक्ष संविधानविरोधात आहे. सरकारी नोकरी नाही. सर्व कंपन्या अदाणी व अंबानी घशात घालत आहे, अशा पक्षावर बहिष्कार घातला पाहिजे.
- कल्पना कदम, स्थानिक रहिवासी
भाजप पक्षाचा जातीय द्वेष
या वृत्तीतून दिसून येतो. ते केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकारण करतात, असा पक्ष आंबेडकरी चळवळीतील जनतेचा होऊ शकत नाही.
- ॲड. संतोष धोत्रे, विचारवंत
सिद्धार्थ कॉलनीने दलित पँथर व विविध आंबेडकरी चळवळींना जिवंत ठेवले आहे; मात्र निवडणूक काळात आंबेडकरी नेत्यांना कार्यकर्त्याचा विसर पडतो, त्यामुळे मते भाजपला न पडता इतर पक्षाकडे वळतील.
- भारत वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ते
कोणत्याही पक्षाला मते देऊ; मात्र भाजप पक्षाला मतदान करणार नाही.
- प्रवीण बेंगले, स्थानिक रहिवासी
