भांडुपमध्ये प्रचारात बाहुबळाचा वापर !
ऑनलाइन प्रचार करणाऱ्यांना दमदाटी; बघून घेण्याची भाषा
मुंबई, ता. १२ : महापालिका निवडणुकीचे मतदान तीन दिवसांवर येऊन ठेपले असतानाच भांडुपमध्ये सर्वसामान्य मतदारांना दमदाटी केली जात आहे. ऑनलाइन प्रचार, पाेस्टना लाइक करणाऱ्यांना शाेधून बघून घेण्याची भाषा वापरली जात आहे. ‘बाहुबळा’च्या वापरामुळे मतदारांत भीतीचे वातावरण आहे.
भांडुपमध्ये एका बाहुबली नेत्याने संपूर्ण प्रचारकाळात स्वतःच्या उमेदवाराच्या प्रचाराऐवजी प्रतिस्पर्ध्यांची सर्वतोपरी कोंडी करण्याची धडपड सुरू केली आहे. उमेदवारांसोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांना धमकावून त्यांना बाजूला केले जात आहे. त्यानंतर प्रतिस्पर्ध्यांचे सोशल मीडियावरील प्रचार साहित्य लाइक करणाऱ्यांना शोधून दम देण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचे येथील मतदार सांगत आहेत. यावर अनेक मतदार ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर बोलण्यास राजी झाले. हे सांगतानाही त्यांच्या चेहऱ्यावरील तणाव स्पष्ट दिसत हाेता.
मी अपक्ष उमेदवाराचा फोटो, चिन्ह स्टेटसवर ठेवले होते. अवघ्या काही तासांत बाहुबली नेत्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला गाठले. तो स्टेटस तिथल्या तिथे डिलीट करण्यास भाग पाडले. तसेच यापुढे असे न करण्याची ताकीद दिली. हा प्रकार प्रभागातील अनेकांसोबत घडतो आहे, असे एका तरुण मतदाराने सांगितले. डोंगराळ भागात राहणाऱ्या गृहिणीने सांगितले, की बचत गटांच्या बैठकीत, चौक सभांमध्ये मतदान आम्हालाच झाले पाहिजे. या विभागातून कोणी कोणाला मत दिले, हे आम्हाला समजेल. मते मिळाली नाहीत तर परिणाम वाईट होतील, असा इशारा या बाहुबली नेत्याचे पदाधिकारी देत आहेत. या प्रतिक्रियांबाबत संबंधित बाहुबली नेत्याशी, त्याने रिंगणात उतरवलेल्या उमेदवाराची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र दोघांनीही प्रतिक्रिया देणे टाळले.
काेकणातील नेते, अभिनेत्यांची फाैज
बाहुबली नेत्याच्या पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाने दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार ही स्थानिक निवडणूक आहे. त्यासाठी पूर्व उपनगरातले पदाधिकारी भांडुपच्या एकाच प्रभागात गोळा झाले आहेत. कोकणातील नेते, अभिनेत्यांची फौज एकाच प्रभागात प्रचारासाठी येथे तळ ठोकून आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीही बाहुबली नेत्यांसोबत खुलेआम प्रचार करताना दिसत आहेत.
