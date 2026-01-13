मुंबईचा निकाल महिलांच्या हाती
मुंबईचा निकाल महिलांच्या हाती
२४ विधानसभा मतदारसंघात नारीशक्ती अधिक
नितीन जगताप ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबई महापालिकेत कोणाची सत्ता येणार, याबाबत अनेक आखाडे मांडले जात आहे. येत्या १५ जानेवारीला मुंबईकर कोणाच्या पारड्यात मत टाकतील, त्यावर निकालाचे गणित अवलंबून असेल; मात्र या निकालात महिला मतदारांचे योगदान महत्त्वाचे असणार आहे.
विधानसभेला शहर जिल्ह्यात एकूण २५ लाख ४१ हजार ८१० मतदार असून त्यात १३ लाख ३९ हजार २९९ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. त्यात ७ लाख १० हजार १७४ पुरुष मतदार आणि ६ लाख २९ हजार ०४९ महिला मतदारांनी मतदान केले होते. दुसरीकडे उपनगर जिल्ह्यात एकूण ७६ लाख ८६ हजार ०९८ मतदार असून त्यात ४३ लाख ३४ हजार ५१३ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला. त्यात २३ लाख ५८९ पुरुष आणि २० लाख ३३ हजार ६५४ महिला मतदारांनी मतदान केले. त्यामुळे ३६ पैकी २४ मतदारसंघांमध्ये महिला मतदान केलेल्या मतदानाचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत जवळपास अधिक दिसून आले. प्रत्येक निवडणुकीत पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या कमी असते, परंतु नुकत्याच झालेल्या विधानसभेत महिला मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचे दिसते.
----
महिलांची टक्केवारी अधिक कुठे
मतदारसंघ टक्केवारी आमदार
दहिसर ०. ६० मनीषा चौधरी (भाजप)
मागाठाणे १. २६ प्रकाश सुर्वे (शिवसेना शिंदे)
दिंडोशी १. ९ सुनील प्रभू (शिवसेना ठाकरे)
कांदिवली ०.३३ अतुल भातखळकर (भाजप)
चारकोप ०. २२ योगेश सागर (भाजप)
मालाड ०. ८८ अस्लम शेख (काँग्रेस)
गोरेगाव ०. ८३ विद्या ठाकूर (भाजप)
वर्सोवा ०.५६ हारून खान (शिवसेना ठाकरे)
अंधेरी पश्चिम ०. २७ अमित साटम (भाजप)
अंधेरी पूर्व ०.५१ मुरजी पटेल (शिवसेना शिंदे)
विलेपार्ले ०. १७ पराग अळवणी (भाजप)
चांदिवली २. ६६ दिलीप लांडे (शिवसेना शिंदे)
मानखुर्द २.६१ अबू आजमी(सपा)
अणुशक्तीनगर २.५ सना मलिक (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
चेंबूर ०.०५ तुकाराम काते (शिवसेना शिंदे)
कुर्ला १.०४ मंगेश कुडाळकर (शिवसेना शिंदे)
कलिना ०.५४ संजय पोतनीस (शिवसेना ठाकरे)
वांद्रे १.७१ आशीष शेलार (भाजप)
धारावी २.७९ ज्योती गायकवाड (काँग्रेस)
शीव १. ८८ आर. तमिळ सेल्वन (भाजप)
वरळी २.५१ आदित्य ठाकरे (शिवसेना ठाकरे)
शिवडी १.३२ अजय चौधरी (शिवसेना ठाकरे)
भायखळा ०.४७ मनोज जामसुतकर शिवसेना ठाकरे)
कुलाबा ५.१५ राहुल नार्वेकर (भाजप)
===
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.