बेस्टकडून निवडणुकीच्या कामासाठी १०६५ गाड्या भाड्याने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, प्रशासकीय कामांना वेग आला आहे. निवडणूक काळात मतदान यंत्रांची (ईव्हिएम) ने-आण, कर्मचारी वाहतूक आणि बंदोबस्तासाठी मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट प्रशासनाकडून १०६५ बसगाड्या भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून बेस्टला काही कोटींचा महसूल मिळणार आहे.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या दिवशी आणि त्यापूर्वीच्या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि साहित्याची हालचाल करावी लागते. यासाठी खासगी वाहनांवर अवलंबून न राहता पालिकेने बेस्टच्या ताफ्यावर विश्वास दाखवला आहे. यामध्ये मिनी बसेस, सिंगल डेकर आणि काही विशेष एसी गाड्यांचा समावेश असणार आहे.
१०६५ बसगाड्या निवडणूक कर्तव्यात असतील. मतदान केंद्रांवर निवडणूक कर्मचाऱ्यांना पोहचवणे, मतपेट्यांची सुरक्षित वाहतूक आणि राखीव पोलिसांची ने-आण करण्यासाठी या गाड्यांचा वापर होईल. या ताफ्यातील काही बसगाड्या विशेषतः दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक मतदारांच्या सुविधेसाठी वापरल्या जाणार आहेत.
----------
प्रवाशांच्या सेवेवर परिणाम होणार
एकाच वेळी हजारहून अधिक बसगाड्या निवडणूक कामात गुंतल्यामुळे मुंबईतील दैनंदिन बस सेवेवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक मार्गांवरील बसच्या फेऱ्या कमी होऊ शकतात. बस स्थानकांवर प्रवाशांना नेहमीपेक्षा अधिक वेळ वाट पहावी लागण्याची शक्यता आहे. मुख्य मार्गांऐवजी अंतर्गत रस्त्यांवर चालणाऱ्या बस निवडणूक कामासाठी वळवण्यात आल्या आहेत. निवडणूक काळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी बेस्टने नियोजित वेळापत्रकात बदल केले आहेत."निवडणूक ही राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याने गाड्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत, मात्र प्रवाशांना कमीत कमी त्रास होईल याची खबरदारी घेतली जात आहे," असे बेस्ट प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
.........
