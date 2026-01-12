सहकारी महिला संचालकांची राज्यस्तरीय परिषद संपन्न
सहकारी महिला संचालकांची राज्यस्तरीय परिषद संपन्न
मुंबई, ता. १२ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व दि बृहन्मुंबई नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन लि. मुंबई यांच्यातर्फे राज्यातील नागरी सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या महिला संचालकांची दोन दिवसीय राज्यस्तरीय सहकार परिषद नेरळ येथे नुकतीच झाली.
सहकार क्षेत्राबद्दलची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी महिला संचालकांचा पुढाकार अत्यंत आवश्यक असल्याने ही परिषद आयोजित करण्यात आली. यामुळे सहकार क्षेत्राची प्रतिमा उंचावेल, असेही सांगण्यात आले. त्याचसाठी राज्य सहकारी बँकेने या सर्व संस्थांची शिखर बँक म्हणून या परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे सरव्यवस्थापक राजेंद्रकुमार, उपसरव्यवस्थापक श्रीमती पोन्नी राजी राधाकृष्णन व नाबार्डच्या सरव्यवस्थापक स्मृती भगत यांनी उपस्थित महिला संचालकांकडून रिझर्व्ह बँक व नाबार्ड यांच्या असलेल्या अपेक्षा तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाविषयी सखोल माहिती दिली. तसेच अॅड. जयश्री नांगरे यांनी आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स (ए.आय.) व सौ. चेताली जाधव यांनी महिलांची सुरक्षितता व व्यक्तीमत्व विकास या विषयावर उपस्थित महिला संचालकांना मार्गदर्शन केले.
राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी महिला संचालकांची बँकेच्या व्यवस्थापनातील नेमकी भूमिका काय असावी, तसेच बँकेचा नावलौकिक वाढविण्यासाठी महिला संचालकांनी नेमके काय करावे, याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी महिलांच्या विविध गुणदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन राज्य बँकेच्या सरव्यवस्थापक सायली भोईर व नागरी बँक्स असोसिएशनच्या सीईओ सोनाली कदम यांनी केले. या परिषदेत महिला संचालकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य बँकेच्या नेतृत्वात एक स्वतंत्र फोरम स्थापन करण्याचे निश्चित झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.