राष्ट्रीय युवा दिनी मुंबई विद्यापीठात युवक शक्तीचा जागर
मुंबई, ता. १२: स्वामी विवेकानंद यांच्या १६४व्या जयंतीनिमित्त तसेच राष्ट्रीय युवक दिनानिमित्त आज मुंबई विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात विविध प्रेरणादायी उपक्रमांचे आयोजन उत्साहात करण्यात आले. विद्यानगरी कलिना परिसरात राष्ट्रीय सेवा योजना, आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग आणि विद्यार्थी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘रन फॉर स्वदेशी’ या विशेष उपक्रमाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या
दौडीत विविध महाविद्यालयांतील ४५० हून अधिक एनएसएस स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
स्वदेशी विचार, राष्ट्रीय अभिमान आणि युवक ऊर्जा यांचे प्रतीक ठरलेल्या या दौडीला मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला. यावेळी आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाचे संचालक प्रा. बळीराम गायकवाड, राष्ट्रीय सेवा योजना कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी सुशील शिंदे आणि विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. सुनील पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याच दिनाचे औचित्य साधून चर्चगेट येथील विद्यापीठ विद्यार्थी भवनात आयोजित विशेष व्याख्यानात ज्येष्ठ विचारवंत व समरसता साहित्य पत्रिकेचे संपादक रवींद्र गोळे यांनी “सशक्त युवक, सशक्त राष्ट्र” या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. युवकांनी केवळ स्वप्ने पाहण्याऐवजी “उठा, जागे व्हा आणि ध्येयप्राप्ती होईपर्यंत थांबू नका” हा संदेश कृतीत उतरवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, राष्ट्रीय सेवा योजना कक्षातर्फे मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई येथील १८ रेल्वे स्थानकांवर रक्तदान शिबिरे आयोजित करून युवकांच्या सहभागातून ६३० रक्तपिशव्या संकलित करण्यात आल्या. संलग्न महाविद्यालयांमध्ये निबंध, पोस्टर स्पर्धा, वादविवाद व चर्चासत्रांद्वारे हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
